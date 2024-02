Gaza: Zahl der Toten steigt auf über 30.000

Gaza – Nach gestrigen Angriffen des israelischen Militärs auf Ziele in Gaza ist die Zahl der getöteten Palästinenser auf über 30.000 angestiegen.

Israelische Truppen eröffneten das Feuer auf palästinensische Zivilisten in einer chaotischen Serie von Ereignissen, in die Lastwagen verwickelt waren, die Hilfsgüter in den Gazastreifen lieferten, sagten das israelische Militär und Gesundheitsbeamte aus dem Gazastreifen.

Tedros Adhanom, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), verurteilte den Angriff:

Die tatsächliche Zahl der Toten dürfte weitaus höher liegen, da bei der Zählung diejenigen nicht berücksichtigt wurden, die die Krankenhäuser nicht erreicht haben, darunter Tausende von Menschen, die noch immer unter den Trümmern der von israelischen Luftangriffen getroffenen Gebäude liegen.

Das Gesundheitsministerium von Gaza hat mehr als 70 000 Verletzte registriert. Seine Daten werden von UN-Organisationen und anderen internationalen Institutionen zitiert.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärt, sie arbeite seit langem mit der Behörde im Gazastreifen zusammen und verfüge über „gute Kapazitäten für die Datenerfassung und -analyse“. Ihre bisherige Berichterstattung wurde von der UN-Organisation als glaubwürdig und „gut entwickelt“ bezeichnet.

Die WHO stellt fest, dass die aktuelle Aufschlüsselung der Todesfälle im Vergleich zu den von den Vereinten Nationen aufgezeichneten Daten aus früheren Konflikten im Gazastreifen deutlich zeigt, dass die Zahl der getöteten Zivilisten zunimmt und der Anteil der getöteten Kinder und Frauen steigt.

Damit ein palästinensischer Todesfall im Gazastreifen registriert werden kann, muss die Leiche oder die sterblichen Überreste von Krankenhauspersonal oder medizinischem Personal gesehen werden. Am Ende eines jeden Tages übermitteln die Krankenhäuser Listen aller Verletzten mit – soweit bekannt – Namen, Identitätsnummern, Datum der Verletzung oder des Todes sowie Einzelheiten zu Verletzungen und Zustand an ein zentrales System des Gesundheitsministeriums. Die Betreiber des Systems sitzen jetzt in Rafah. Der Palästinensische Rote Halbmond steuert ebenfalls Daten bei.

Während dieses Krieges war es schwieriger denn je, Zahlen zu melden, da die Leichenhallen überfüllt waren, Kämpfe in und um Krankenhäuser und Kliniken stattfanden und die Internet- und Telefonverbindungen schlecht waren.

This horrific violence and suffering must end. Ceasefire. pic.twitter.com/bvT0SLHqTj

Over 70,000 Palestinians have been injured.

The death toll in #Gaza has surpassed 30,000 — a large majority women and children.

Israeli troops fired on a crowd of Palestinians waiting for aid in Gaza City on Thursday, witnesses said.

More than 100 people were killed, bringing the death toll since the start of the Israel-Hamas war to more than 30,000, according to health officials. pic.twitter.com/q5sVmQQjp2

— euronews (@euronews) February 29, 2024