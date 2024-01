Für Unternehmen, die ihre potenziellen Kunden nicht an ihrer Konkurrenz verlieren wollen, ist es unerlässlich, eine starke Onlinepräsenz aufzubauen.

Teilen

Warum Unternehmen auf Online-Marketing setzen sollten

Im Internetzeitalter informieren sich immer mehr Menschen online, bevor sie sich für den Kauf eines Produkts entscheiden. Für Unternehmen, die ihre potenziellen Kunden nicht an ihrer Konkurrenz verlieren wollen, ist es daher unerlässlich, eine starke Onlinepräsenz aufzubauen.

Vorteile von Online-Marketing

Online-Marketing ist ein nicht wegzudenkender Bestandteil, wenn es um die Planung einer erfolgreichen Unternehmensstrategie geht. Schließlich erlaubt es Unternehmen auf diese Weise unabhängig vom Standard eine größere Anzahl an potenziellen Kunden zu erreichen.

Wer heute auf der Suche nach weiteren Informationen ist, informiert sich in erster Linie online. Unternehmen können mit den richtigen Strategien ganz einfach auf sich aufmerksam machen. Zahlreiche Analysetools wie Google Analytics helfen ihnen dabei, Ihre Erfolge in Online-Marketing-Kampagnen zu messen. Dadurch lassen sich die Ausgaben für das Marketing gezielter einsetzen und gleichzeitig mit weniger Ausgaben höhere Umsätze erzielen.

Suchmaschinenmarketing

Unternehmen, die ihr Produkt oder ihre Dienstleistung online anbieten möchten, lassen sich den Onlineshop in der Regel von einer Agentur erstellen. Die Kosten liegen meistens im fünfstelligen Bereich.

Wichtig zu wissen ist dabei, dass die schönste Website jedoch nichts bringt, wenn sie nicht von der Zielgruppe gefunden wird. Hier kommt Suchmaschinenmarketing zum Einsatz.

Es lässt sich unterteilen in Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung. Beides trägt dazu bei, potenzielle Kunden zu erreichen, die nach einem Produkt oder einer Dienstleistung suchen, die das Unternehmen anbietet.

Zusätzlich sollten Unternehmen in die richtigen Marketingkanäle investieren. Während sich die junge Zielgruppe meistens auf TikTok oder Instagram aufhält, surft die ältere Generation häufiger auf Facebook. Da dies mit einem hohen zeitlichen Aufwand verbunden ist, nehmen viele Betriebe eine Social-Media-Agentur in Anspruch. Diese platziert die Werbung bestmöglich in den sozialen Netzwerken.

Denkbar ist es auch, in den Suchmaschinen wie Google, Bing oder Yahoo Werbung zu schalten. Wer nachhaltig Kunden generieren möchte, sollte auf die Suchmaschinenoptimierung setzen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein B2C oder B2B Unternehmen handelt. Bis es zu messbaren Erfolgen bei der Suchmaschinenoptimierung kommt, können ein paar Monate vergehen. Daher empfiehlt es sich, eine erfahrene SEO-Agentur zu beauftragen.

Gut zu wissen ist, dass noch immer zu wenige Unternehmen in die Suchmaschinenoptimierung investieren. Betriebe, die jetzt Vollgas geben, werden der Konkurrenz schon bald einen großen Schritt voraus sein.

Vorausgesetzt, es handelt sich um eine Agentur, die Experte in der Suchmaschinenoptimierung ist.

SEO Experte für Händler, Hersteller und Dienstleister

Simon Feller ist ein deutscher Unternehmer, der als Geschäftsführer und Gesellschafter bei der Poosch Consulting GmbH in Siegen tätig ist.

Mit über 18 Jahren Erfahrung in der digitalen Branche ist er ein Experte, wenn es um die SEO-Strategieentwicklung und die Erstellung verkaufsstarker Websites geht. Nach seiner Ausbildung zum Medienberater absolvierte Simon Feller ein Studium im International Management with Engineering.

Danach arbeitete er neun Jahre in einer Digitalagentur. 2021 stieg er in die Poosch Consulting GmbH seines langjährigen Freundes Phil Poosch als Geschäftsführer und Mitgesellschafter eiDas Unternehmen bietet SEO-Dienstleistungen für etablierte B2B Unternehmen an. Es unterstützt Hersteller, Dienstleister und Händler dabei, trotz steigender Konkurrenz wettbewerbsfähig zu bleiben und die Online-Umsätze zu steigern.

Simon Feller ist auch Mitgründer von medien.com. Dabei handelt es sich um ein aufstrebendes Medienunternehmen, das suchmaschinenoptimierte Berichte für Unternehmen veröffentlicht, um für mehr Kunden und neue Mitarbeiter zu sorgen. Als leidenschaftlicher Speaker teilt er in praxisnahen Vorträgen sein Fachwissen über SEO und digitalen Vertrieb. Sein sportlicher Einsatz im Kraftsport und Tennis spiegelt seine Disziplin und Ehrgeiz in der beruflichen Laufbahn wider. Simon Feller beeindruckt mit seiner Vielseitigkeit, Expertise und innovativen Denkansätzen in der digitalen Marketingwelt.