Top-Segelziele in Kroatien: Ein Leitfaden für Segler

Teilen

Kroatien ist ein Segelparadies. Mit über 1000 Inseln und kristallklarem Wasser ist es kein Wunder, dass dieses Land ein Top-Reiseziel für Segler ist. Vom historischen Dubrovnik bis zur friedlichen Insel Hvar und atemberaubenden Nationalparks ist für jeden etwas dabei. Entstauben Sie also Ihren Reisepass und setzen Sie mit Croatia Yachting die Segel in Richtung Abenteuer.

Segeln in Kroatien: Wohin?

In der zweitgrößten Stadt Kroatiens Split beginnen und enden die meisten Segeltörns. Die Stadt selbst ist Hunderte von Jahren alt, und im Zentrum steht die Diokletianpalast aus dem 4. Jahrhundert, die heute zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Die Stadt ist die perfekte Ort, um etwas über die kroatische Kultur und Vergangenheit zu erfahren, bevor wir in See stechen, also eine Yacht in Split zu mieten ist die perfekte Art, Ihre Reise in Kroatien zu beginnen.

Nach Split kommt auf jeder Liste Dubrovnik, die wunderschöne Stadt und eines der beliebtesten Reiseziele. Hier soll man einen Tag damit verbringen, durch die Altstadt zu schlendern und Kirchen, Museen und vieles mehr zu erkunden, bevor man auf die Insel Mljet übersetzt, um an den wunderschönen, unberührten Stränden von Saplunara ein kleines Stückchen Himmel findet. Nach Mljet sollen Sie unbedingt nach Korčula segeln, einer Stadt, die atemberaubende Strände und eine Reihe mittelalterlichen Schlössern beherbirgt.

Das dritte Ziel kann die Heimat von Kroatiens größtem Nationalpark – dem Kornati-Archipel sein: die wunderschöne Stadt Zadar. In Zadar können Sie im kristallklarem Wasser segeln, schnorcheln, um die versteckten Wunder der Adria entdecken und das Kajakfahren genießen. Allein die Kornati-Inseln bestehen aus etwa 100 Inseln, kleinen Inselchen und großen Felsen. Dieser Ort kann nur mit dem Schiff erreicht werden, deswegen wird ein Motoryachtcharter in Kroatien Ihnen ein perfektes Zuhause bieten, um durch die unberührte Natur zu kreuzen.

Auf der winzigen Insel Biševo befindet sich eines der unglaublichsten Naturwunder Kroatiens. Um die Schönheit der Blauen Höhlen in vollem Umfang genießen zu können, müssen Sie mit einem speziellen Ausflugboot in die grottenähnliche Öffnung fahren, und erst dann haben Sie das Gefühl, ein Portal in eine andere Welt betreten zu haben. Die Höhlen haben eine Öffnung unter dem Wasser, durch die das Sonnenlicht einfällt und das Wasser auf magische Weise beleuchtet. Ein echtes Paradies!

Es gibt noch viele weitere spannende Segelmöglichkeiten in Kroatien, denn das Land ist eine unendliche Kammer wunderbarer Geheimnisse. Wenn Sie jetzt mit der Erkundung beginnen, sind Sie schon ein bisschen spät dran!

Segeln in Kroatien: Wann?

Die Segelsaison in Kroatien, einem der weltweit beliebtesten Reiseziele für Kreuzfahrten, geht von April bis Mitte Oktober, wenn das Wetter im Allgemeinen am besten ist. In dieser Zeit gibt es einige Monate, die besser sind als andere, je nachdem, welche Art von Törn Sie suchen.

Die beste Zeit zum Segeln in Kroatien ist von April bis Oktober. In der Nebensaison von April bis etwa Mitte Juni sowie Ende September und Oktober gibt es weniger Menschenmassen und die Möglichkeit, nur von dem endlosen Blaue des Meeres und der dalmatinischen Inseln umgeben zu sein. In anderen Zeiträumen herrschen perfekte Winde für Segeltörns unter der wärmenden Sonne, während andere Zeiträume ideal zum Schwimmen und Sonnenbaden sind.

Segeln in Kroatien: Womit?

Segelyachten bieten ein authentisches, praxisnahes Segelerlebnis und sind sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Segler die richtige Wahl. Katamarane bieten viel Komfort und Privatsphäre und sie sorgen für ein stabileres Gefühl aus dem Boot. Für völlige Freiheit mieten Sie eine Motoryacht, die Ihnen die Möglichkeit gibt, das Revier in Ihrem eigenen Tempo zu erkunden.

Jeder Bootstyp hat seine eigenen Eigenschaften und Vorteile, aber eines ist sicher: egal, für welches Boot Sie sich entscheiden, ein Segeltörn durch Kroatien wird ein einmaliges Erlebnis sein.

Auch interessant

– Tourismus –

Türkei erwartet bis zu 2 Millionen chinesische Touristen

Im Jahr 2019 begrüßte die Türkei rund 430.000 chinesische Reisende, aber die Touristenankünfte aus China sanken aufgrund der Covid-Maßnahmen drastisch auf 40.000 im Jahr 2020 und weiter auf 34.000 im folgenden Jahr.