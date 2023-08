Türkei erwartet bis zu 2 Millionen chinesische Touristen

Teilen

Istanbul – Die türkischen Tourismusunternehmen hoffen, dass endlich wieder mehr Touristen aus China in die Türkei reisen, da Peking diese Woche ein aus der COVID-Ära stammendes Verbot für Gruppenreisen ins Ausland aufgehoben hat.

Besonders der Kulturtourismus sei für chinesische Touristen interessant, so Experten. Sie wiesen darauf hin, dass das langfristige Ziel darin besteht, bis zu einer Million Touristen aus China zu empfangen. Nach Angaben von Branchenvertretern werden im nächsten Jahr rund 500.000 chinesische Touristen in der Türkei erwartet, berichtet Hurriyet. Chinesische Touristen seien ausgabefreudig und interessieren sich sehr für Kulturreisen, sagten die Vertreter des Tourismussektors.

Die wichtigsten Reiseziele für chinesische Touristen sind Kappadokien, Pamukkale, das für sein mineralhaltiges Thermalwasser und seine weißen Travertinterrassen berühmt ist, und Istanbul, so Hamit Kuk, Berater des Verbands der türkischen Reisebüros (TÜRSAB).

„Man sieht sie [chinesische Touristen] nicht an den Stränden. Sie sind Luxuseinkäufer und lieben das Glücksspiel. Es könnten spezielle Touren nach Nordzypern organisiert werden, die sich an chinesische Reisende richten“, sagte er. Etwa 1-2 Millionen chinesische Touristen könnten in den nächsten Jahren die Türkei besuchen, so Kuk weiter.

Im Jahr 2019 begrüßte die Türkei rund 430.000 chinesische Reisende, aber die Touristenankünfte aus China sanken aufgrund der Covid-Maßnahmen drastisch auf 40.000 im Jahr 2020 und weiter auf 34.000 im folgenden Jahr.

Experten gehen davon aus, dass der verstärkte Zustrom von Touristen aus China auch dem lokalen Immobilien- und Wohnungsmarkt Auftrieb geben wird, während einige chinesische Unternehmen ebenfalls nach Standorten für Investitionen suchen.

Chinesen kaufen Immobilien in der Türkei vor allem, um die türkische Staatsbürgerschaft zu erhalten, die es ihnen ermöglicht, in den USA Investitionen zu tätigen sagte Bayram Tekçe von der Real Estate International Promotion Association (GİGDER) und merkte an, dass Chinesen im Jahr 2016 weltweit Immobilien im Wert von 52 Milliarden Dollar gekauft haben.

Laut Hakan Bucak, dem Vorstandsvorsitzenden von MARS, haben chinesische Investoren in den letzten Jahren starkes Interesse am Kauf von Immobilien in der Türkei gezeigt.

Die Pandemie hat den Verkauf von Immobilien an Chinesen gebremst, aber nach der Lockerung der COVID-bedingten Beschränkungen werden die Verkäufe wahrscheinlich wieder anziehen, so Bucak.

Die Unternehmen werden wahrscheinlich mehr Besichtigungen für potenzielle chinesische Hauskäufer veranstalten, um für ihre Immobilienprojekte zu werben, merkte Bucak an und fügte hinzu, dass er erwartet, dass wohlhabende Chinesen verstärkt Immobilien in der Türkei kaufen werden.

