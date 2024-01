Israel: Tausende Demonstranten fordern Netanjahu-Rücktritt

Während in Deutschland Kritikern des israelischen Premierministers Antisemitismus vorgeworfen wird, demonstrierten in Israel erneut Tausende gegen Benjamin Netanjahu und forderten seinen Rücktritt.

Tel Aviv – Während in Deutschland Kritikern des israelischen Premierministers Antisemitismus vorgeworfen wird, demonstrierten in Israel erneut Tausende gegen Benjamin Netanjahu und forderten seinen Rücktritt.

Die Rufe nach Neuwahlen werden immer lauter, auch wenn das Land noch immer unter dem Schock des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober leidet.

Tausende von Israelis protestierten am Samstagabend in Tel Aviv, Haifa und in der Nähe des Privathauses von Premierminister Benjamin Netanjahu in Caesarea und forderten vorgezogene Wahlen und die Auflösung der Knesset. Die Organisatoren der Demonstration in Tel Aviv gaben an, dass etwa 20.000 Menschen teilnahmen.

Gali Besodo, ein Einwohner von Sderot, der vorübergehend in Tel Aviv wohnt, nachdem die Bewohner wegen des andauernden Krieges im Gazastreifen evakuiert worden waren, sagte, das Leben im Süden Israels sei seit Jahren schwierig gewesen, und gab der Regierung die Schuld für „die beispiellosen Misserfolge des 7. Oktober“.

„Uns wurde beigebracht, dass es normal ist, Kinder unter Beschuss aufzuziehen. Die Regierung hat nicht nur kofferweise Geld an die Hamas überwiesen, sondern auch uns, die Bewohner des [Gaza-Grenzgebiets], verkauft. Sie hat uns aufgegeben, und die Lüge ist uns am 7. Oktober um die Ohren geflogen“, sagte sie laut Haaretz.

„Dies ist ein Novum, denn zu Beginn des Krieges waren sich alle einig, auch die Regierungsgegner, dass sie in einer Zeit, in der Krieg herrscht und Gefangene im Gazastreifen festgehalten werden, geeint sein müssen“, sagte Sara Khairat von Al Jazeera, die aus Tel Aviv berichtet.

Obwohl viele hochrangige Vertreter des Militärs und der Sicherheitsdienste öffentlich Versäumnisse bei der Verhinderung des Angriffs am 7. Oktober zugegeben haben, weigern sich die Minister der Regierung, einschließlich Netanjahu, eine wirkliche Schuld für die Versäumnisse zuzugeben, die den Angriff ermöglichten.

Bereits am vergangenen Wochenende kam es zu einer der ersten größeren explizit regierungsfeindlichen Demonstrationen seit Beginn des Krieges am 7. Oktober. Die Demonstranten in Tel Aviv forderten „Wahlen jetzt“ und strömten zum Habima-Platz, wobei viele von ihnen Transparente trugen, die Netanjahu und seiner Hardliner-Koalition sowie dem Krieg im Gazastreifen äußerst ablehnend gegenüberstanden.

