Gaza-Christen: Wir suchen Schutz vor der israelischen Armee

Gaza – Palästinensische Christen haben die Angriffe der israelischen Armee auf Gaza erneut verurteilt. Sie fürchteten nicht die Hamas, sondern die IDF.

„Wir sind eine der ältesten christlichen Gemeinschaften der Welt und wir sind vom Aussterben bedroht“, sagte der palästinensische Christ Hammam Farah gegenüber der englischsprachigen Middle East Eye.

Farah wies darauf hin, dass vor der israelischen Blockade des Gazastreifens 3.000 Christen in der Region lebten und dass diese Zahl in den letzten Jahren aufgrund der „unmenschlichen Bedingungen“ auf etwa 1.000 und nach dem 7. Oktober auf 800 gesunken ist.

Farah sagte, er habe seinen 35-jährigen Cousin in der griechisch-orthodoxen Kirche St. Porphyrius in Gaza verloren, die am 20. Oktober durch den israelischen Angriff zerstört wurde, und seine 84-jährige Großtante am 12. November durch das Feuer der israelischen Soldaten.

Auf X schrieb Hammam:

„Meine Familie ist in der Kirche der Heiligen Familie untergebracht, nicht zum Schutz vor der Hamas, sondern vor den israelischen Luftangriffen, die meinen Cousin in St. Porphyrius ermordet haben.

Es war nicht die Hamas, die meine Großtante Elham ermordet hat, die nur nach Hause zurückkehren wollte. Sie wurde von Heckenschützen beschossen und verblutete. Das Rote Kreuz erhielt keine Erlaubnis, sie zu retten. Und letzte Woche entdeckten wir, dass ein Panzer sie überfahren und ihren Körper plattgedrückt hatte. Wir wissen nicht, ob sie noch am Leben war, als es passierte.

Es war nicht die Hamas, die Nahida und Samar Anton, meine Freunde in der Familie, ermordet hat, als Scharfschützen sie und sieben andere im Hof der Kirche erschossen.

Es war nicht die Hamas, die 1948 unser Land beschlagnahmte, als das Haus meines Großvaters von der Haganah zerstört wurde. Die Hamas existierte erst 39 JAHRE nachdem wir aus unseren Häusern vertrieben wurden und 20 JAHRE nach der militärischen Besetzung des Gazastreifens.“

Die palästinensischen Christen werden oft als die „lebendigen Steine“ des Christentums bezeichnet, da sie ihre Geschichte bis zur Entstehung der Kirche in diesem Land vor 2.000 Jahren zurückverfolgen können.

Die Vorfahren einiger Familien haben sich seither im Heiligen Land aufgehalten, während andere in späteren Jahrhunderten dorthin eingewandert sind. Daher sind sie als Ureinwohner des Heiligen Landes zu verstehen, nicht als Einwanderer und nicht als Bekehrte der letzten Zeit. In der Tat sind sie die älteste christliche Bevölkerung der Welt.

Viele Christen in anderen Ländern wissen nicht einmal, dass es Christen in Palästina gibt, und betrachten den palästinensisch-israelischen Konflikt als einen religiösen Konflikt zwischen Muslimen und Juden und nicht als den Kampf um Land, der er tatsächlich ist.

Die palästinensischen Christen, die einst einen großen Teil der Bevölkerung in dieser Region ausmachten, machen heute nur noch etwa zwei Prozent oder weniger der palästinensischen Bevölkerung in den besetzten Gebieten aus, während sie weltweit bis zu 10 Prozent des palästinensischen Volkes ausmachen.

Die Mehrheit gehört orthodoxen Kirchen an, die zweitgrößte Gruppe ist römisch-katholisch, gefolgt von Anglikanern, Lutheranern und anderen Konfessionen. Sie genießen einen angesehenen Platz in der palästinensischen Gesellschaft und einen Status in Regierung, Kultur und Wirtschaft, der ihren geringen Anteil an der Bevölkerung nicht vermuten lässt.

Diese Christen identifizieren sich stark als Palästinenser mit der gleichen Kultur und Geschichte wie ihre muslimischen Mitbürger.

Eine der schmerzlichsten Einschränkungen der israelischen Besatzung ist die Beschränkung ihrer Religionsfreiheit. Touristen aus aller Welt können die Grabeskirche in Jerusalem besuchen, in der Jesus begraben sein soll, doch palästinensische Christen, die nur wenige Kilometer entfernt leben, dürfen sie nur mit einer Sondergenehmigung betreten, die sie selbst in der Osterzeit nur selten erhalten können.

I know that Yoseph Haddad is lying or misinformed because I’m a Christian from Gaza.

My family is sheltering in the Holy Family church, not from Hamas, but from Israeli airstrikes that murdered my cousin at St. Porphyrius.

It wasn’t Hamas that murdered my great aunt Elham who… https://t.co/SZdDFKbfRH

— Hammam Farah (@hammam_therapy) December 26, 2023