Zentralasien: Existenzielle Bedrohung durch Wasserknappheit

von Euart MacKerron

Einige Länder müssen Anleiheinhabern zusätzliche Prämien zahlen, um die Risiken zu kompensieren, die sich aus ihren geografischen Beschränkungen ergeben.

Dies gilt insbesondere für Binnenländer, die für den Zugang zu internationalen Handelsmärkten oder wertvollen Ressourcen auf ihre Nachbarn angewiesen sind. Die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit dieser Länder kann stark von der Diplomatie abhängen. Die zentralasiatischen „Stans“, wie die postsowjetischen Staaten genannt werden, sind ein Paradebeispiel dafür, weshalb eine verstärkte Diversifizierung erforderlich ist.

Der historische Sturm im Schwarzen Meer im November, der zu Überschwemmungen in den Küstengebieten der Südukraine und Russlands führte, machte deutlich, wie anfällig die zentralasiatischen Binnenländer gegenüber Ereignissen fernab ihrer eigenen Grenzen sein können. In diesem Fall war es Kasachstan. Der Ölexporteur ist für die Ausfuhr seiner Produkte in hohem Maße auf den Zugang zu den russischen Ölterminals am Schwarzen Meer angewiesen. Öl macht etwa 60 % der Exporteinnahmen des Landes und fast ein Fünftel seines BIP aus.[1] Die Aussetzung der Ölverladung an den Terminals als Reaktion auf den Sturm führte dazu, dass die größten Ölfelder Kasachstans ihre tägliche Ölproduktion ab dem 27. November um insgesamt 56 % reduzierten.

Auch wenn es sich dabei um eine vorübergehende Unterbrechung handelte, so zeigt sie doch, wie sehr die Öleinnahmen Kasachstans von den freundschaftlichen Beziehungen zu seinem kriegführenden Nachbarn abhängen, ebenso wie das kürzlich verhängte Tankerverbot aufgrund der Besorgnis Russlands über die Angriffe auf seine Marineschiffe im Schwarzen Meer. Solange der Ukraine-Krieg andauert, besteht ein nicht unerhebliches Risiko einer Versorgungsunterbrechung.

Die zunehmend selbstbewussten Bemühungen von Präsident Tokajew, sein Land als wichtige Transitroute für den Handel zwischen ostasiatischen und europäischen Volkswirtschaften zu positionieren, könnten die Beziehungen zu Putins Regime ebenfalls auf die Probe stellen. Das benachbarte Usbekistan, das nicht über den Ölreichtum Kasachstans verfügt, hofft, von ähnlichen neuen Wirtschaftsbeziehungen zu profitieren, wie die jüngsten Gespräche von Präsident Mirziyoyev mit europäischen Staats- und Regierungschefs zur Sicherung von Investitionszusagen zeigen.

Doch wie Kasachstan ist auch das Land durch seine geografische Lage eingeschränkt. Um ein Energiedefizit zu beheben, das durch eine wachsende Mittelschicht und eine wachsende industrielle Basis verursacht wird, hat dieses doppelt eingeschlossene Land keine andere Möglichkeit, als sich für Gasimporte über die bestehende Pipeline-Infrastruktur an Russland zu wenden. Dieser Handel an sich ist nicht umstritten, aber während die Stan-Staaten sich zunehmend dem Westen und China öffnen, sehen sich einige – neben den Staaten des Kaukasus – mit dem Vorwurf konfrontiert, eine Drehscheibe für die Wiederausfuhr ausländischer Waren nach Russland zu sein, wobei Kirgisistan aufgrund seines gleichzeitigen Anstiegs der Importe aus Europa und der Exporte nach Russland besonders hervorsticht.

Und schließlich machen es die historischen Wirtschaftsbeziehungen den Stan-Staaten schwer, sich den wirtschaftlichen Folgen zu entziehen. In den Ländern der ehemaligen Sowjetunion arbeiten seit langem zahlreiche Staatsangehörige in Russland, die einen wertvollen Einkommenstransfer nach Hause leisten. Ein Rückgang dieser Transfers würde die Währungen belasten. Angesichts der eindeutigen geografischen Zwänge und der historischen Wirtschaftsbeziehungen zu Russland müssen sich die zentralasiatischen Länder pragmatisch zwischen den Interessen des Westens, Russlands und Chinas manövrieren und sich gleichzeitig um ihre eigenen inneren Angelegenheiten kümmern.

Es gibt viele Faktoren, die Anleiheinhaber im Auge behalten müssen, und mehrere Gründe, warum bestimmte Wertpapiere einen anhaltenden Spread-Aufschlag aufweisen. So bieten beispielsweise die langfristigen Anleihen der nationalen Ölgesellschaft Kasachstans den Anlegern attraktive Renditen für einen mit BBB bewerteten Kredit, aber es ist unwahrscheinlich, dass sich die Spreads gegenüber den aktuellen Nachkriegsniveaus wesentlich verringern, solange die geopolitischen Risiken fortbestehen.

Längerfristig stellt die Wasserknappheit eine existenzielle Bedrohung für die wirtschaftliche Entwicklung der Region und ihrer Bevölkerung dar. Präsident Mirziyoyev nutzte die Gelegenheit, seine Besorgnis zum Ausdruck zu bringen, als er auf der UN-Klimakonferenz in Dubai in diesem Monat das Podium betrat. Die zentralasiatischen Länder sind aufgrund ihres überwiegend trockenen Klimas in hohem Maße von den Wasserressourcen ihrer Nachbarn abhängig.

Im Juni rief Kasachstan den Notstand aus, da der sinkende Wasserspiegel des Kaspischen Meeres seine maritime Industrie bedroht. Usbekistans Baumwollindustrie, ein Erbe des sowjetischen Autarkiestrebens, durch das der Aralsee praktisch trockengelegt wurde, benötigt dringend moderne Bewässerungstechnik. Seit der Machtübernahme im Jahr 2016 hat sich das derzeitige Regime verstärkt auf diesen Bereich konzentriert und für das Jahr 2024 einen „Übergang zu einem Notfallmodus für die Wassereinsparung“ angekündigt.

Der Bau eines Kanals in Afghanistan, der Wasser aus dem Amu Darya, einem der beiden wichtigsten Flüsse Zentralasiens, für die eigene Landwirtschaft umleiten soll, wird den regionalen Wasserstress wahrscheinlich noch verschärfen. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, dass die zentralasiatischen Länder bei der Bewirtschaftung der knappen Wasserressourcen untereinander und mit weiter entfernten Ländern zusammenarbeiten müssen[11], was angesichts der Tatsache, dass die Bevölkerung der Region zwischen 2019 und 2050 voraussichtlich um 37 % wachsen wird, von großer Bedeutung ist.

Euart MacKerron, Fixed Income Investment Analyst bei Aegon Asset Management