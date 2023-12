UEFA-Playoff: Galatasaray Istanbuls Gegner steht fest

Teilen

Nyon – In der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon werden heute ab 13 Uhr die Europa-League-Playoffs ausgelost. Zuvor läuft ab 12 Uhr bereits die Auslosung der Champions League

In den Europa-League-Playoffs treffen die jeweils Gruppenzweiten der Gruppenphase auf die Absteiger der Champions League – also die dortigen Drittplatzierten der Gruppenphase.

Der türkische Rekordmeister Galatasaray Istanbul trifft im Februar kommenden Jahres auf Tschechiens Sparta Prag.

Die ersten Spiele der Play-off-Runde der UEFA Europa League finden am 15. Februar und die zweiten Spiele am 22. Februar statt. Galatasaray wird das erste Spiel zu Hause austragen. Das Finale findet am 22. Mai in der irischen Hauptstadt Dublin statt.

Bundesligist SC Freiburg trifft auf den RC Lens aus Frankreich. Freiburg verpasste durch ein 0:2 (0:2) bei West Ham United im letzten Gruppenspiel den direkten Einzug ins Achtelfinale. Lens landete in der Champions League hinter dem FC Arsenal und PSV Eindhoven auf Platz drei der Gruppe B.

