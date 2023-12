Sukarta – Die deutsche U17 hat in Indonesien den Weltmeister-Titel erkämpft.

Im Finale der U17-Weltmeisterschaft hat Deutschland nach Elfmeterschießen (4:3) im indonesischen Surakarta gegen Frankreich gewonnen. Nach regulärer Spielzeit hatte es 2:2 (1:0) gestanden. Almugera Kabar von Borussia Dortmund verwandelte den entscheidenden Elfmeter für Deutschland.

Für Deutschland ist es der erste Weltmeistertitel in dieser Altersklasse und der zweite im Nachwuchsbereich.

Tore: 1:0 Brunner (Elf./29.), 2:0 Darvich (51.), 2:1 Bouabre (53.), 2:2 Amougou (85.)

Germany have become the first ever U17 national team to win the World and European championships in the same year [@OptaFranz] pic.twitter.com/O3gT8c6kPW

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 2, 2023