Gaza: Putin vergleicht Israel mit Nazi-Deutschland

Der russische Präsident hat Israel am Freitag davor gewarnt, den Gazastreifen auf die gleiche Weise zu belagern, wie Nazi-Deutschland Leningrad belagert hat.

Bischkek – Der russische Präsident Wladimir Putin hat Israel am Freitag davor gewarnt, den Gazastreifen auf die gleiche Weise zu belagern, wie Nazi-Deutschland Leningrad belagert hat. Er sagte, eine Bodenoffensive dort würde zu einer „absolut inakzeptablen“ Anzahl von zivilen Opfern führen.

„Meiner Meinung nach ist das inakzeptabel“, sagte Putin vor Reportern bei einem Gipfel in Kirgisistan. „Dort leben mehr als 2 Millionen Menschen. Bei weitem nicht alle von ihnen unterstützen übrigens die Hamas, bei weitem nicht alle. Aber sie alle haben zu leiden, auch Frauen und Kinder. Natürlich ist es für jeden schwer, dem zuzustimmen.“

Seine Kritik an Israel wurde durch den Verweis auf die Belagerung von Leningrad 1941-44 und den angedeuteten Vergleich zwischen Israel und Hitler-Deutschland noch schärfer, was in Israel großen Anstoß erregen könnte, berichet Reuters.

Das israelische Militär hat am Freitag alle Zivilisten in Gaza-Stadt, wo mehr als 1 Million Menschen leben, aufgefordert, innerhalb von 24 Stunden in den Süden zu ziehen, während es Panzer für eine erwartete Bodeninvasion als Reaktion auf den verheerenden Hamas-Angriff vom Samstag aufmarschieren ließ.

Putin sagte, ein Bodenangriff würde zu „ernsten Konsequenzen für alle Seiten“ führen.

„Und vor allem werden die Opfer unter der Zivilbevölkerung absolut inakzeptabel sein. Das Wichtigste ist jetzt, das Blutvergießen zu beenden“, sagte er.

Putin macht die USA für Eskalation verantwortlich

Der russische Staatschef machte die USA für die derzeitige Eskalation im palästinensisch-israelischen Konflikt verantwortlich und erklärte, Washington versuche, das politische Problem, nämlich die Schaffung eines palästinensischen Staates, mit Hilfe bestimmter Maßnahmen der wirtschaftlichen Stimulierung zu lösen.

„Die derzeitige Eskalation ist ein direktes Ergebnis der gescheiterten US-Politik im Nahen Osten … Die Vereinigten Staaten haben versucht, die Regelung des Nahen Ostens zu monopolisieren, waren aber nicht um Kompromisse bemüht und haben die grundlegenden Interessen des palästinensischen Volkes nicht berücksichtigt“, betonte Putin.

Putin bekräftigte die Unterstützung seines Landes für die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates und die Umsetzung der entsprechenden Resolutionen der Vereinten Nationen.

In seiner Rede auf der Plenarsitzung der Russischen Energiewoche sagte Putin: „Die Position Russlands, die ich soeben erwähnt und erläutert habe, hat sich nicht heute geändert, nicht im Hinblick auf diese tragischen Ereignisse, sondern sie hat sich über Jahrzehnte entwickelt. Diese Position ist der israelischen Seite und unseren Freunden in Palästina bekannt: Wir haben uns immer für die Umsetzung der Resolutionen des UN-Sicherheitsrates eingesetzt, wobei wir in erster Linie die Errichtung eines unabhängigen, souveränen palästinensischen Staates im Auge hatten.“

In einer dramatischen Eskalation der Spannungen im Nahen Osten haben die israelischen Streitkräfte als Reaktion auf eine Militäroffensive der palästinensischen Gruppe Hamas in israelischen Gebieten eine anhaltende und energische Militäraktion gegen den Gazastreifen eingeleitet.

Der Konflikt begann am vergangenen Samstag, als die Hamas die Operation „Al-Aqsa-Flut“ gegen Israel einleitete. Dabei handelte es sich um einen mehrgleisigen Überraschungsangriff, der eine Reihe von Raketenabschüssen und Infiltrationen nach Israel auf dem Land-, See- und Luftweg umfasste.

Die Hamas erklärte, die Operation sei eine Vergeltung für die Erstürmung der Al-Aqsa-Moschee im besetzten Ostjerusalem und die zunehmende Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser.

Daraufhin startete das israelische Militär die Operation „Schwerter aus Eisen“ gegen Ziele der Hamas im Gazastreifen.

Als Reaktion darauf hat Israel die Wasser- und Stromversorgung des Gazastreifens gekappt und damit die Lebensbedingungen in einem Gebiet, das seit 2007 unter einer lähmenden Belagerung leidet, weiter verschlechtert.