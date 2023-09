Turkish Airlines spendiert Urlaub für Volleyballerinnen

In einem atemberaubenden Krimi-Finale gegen den amtierenden Weltmeister Serbien, holten die türkischen Volleyballerinnen zum ersten Mal den EM-Titel in die Türkei.

Teilen

Istanbul – Sie haben am Sonntag in Brüssel Geschichte geschrieben: In einem atemberaubenden Krimi-Finale gegen den amtierenden Weltmeister Serbien, holten die türkischen Volleyballerinnen zum ersten Mal den EM-Titel in die Türkei.

Die türkische Fluggesellschaft Turkish Airlines hat nun angekündigt, diesen Erfolg zu belohnen.

Wie der Pressesprecher der Airlines, Yahya Üstün, mitteilte, bekommen die Spielerinnen, der Trainer und jeweils ein Mitreisender einen einwöchigen Urlaub nach ihrer Wahl in eines der 344 Ziele der Airlines geschenkt.

Filenin Sultanlarına Türk Hava Yolları’ndan davet Bayrağımızı gururla taşıyan Avrupa şampiyonu Filenin Sultanlarına 1 haftalık tatil hediye ediyoruz. Oyuncu, antrenör ve yanlarında seyahat edecek bir kişiye istedikleri 344 destinasyondan herhangi birinde tatil imkanı sunuyor;… — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) September 4, 2023

Die türkische Volleyball-Nationalmannschaft der Frauen wurde am Montag nach dem Sieg der Europameisterschaft mit großem Jubel empfangen. Der Sieg fällt mit dem 100-jährigen Bestehen der Türkei zusammen.

Mannschaftskapitänin Eda Erdem Dundar sagte am Flughafen, sie seien stolz, den Titel gewonnen zu haben, da das Land den hundertsten Jahrestag der Gründung der modernen türkischen Republik feiere.

„Es ist unglaublich ermutigend zu sehen, dass das Land hinter uns steht und die Menschen uns vor riesigen Leinwänden unterstützten. Wir sind allen sehr dankbar“, sagte sie vor Journalisten.

Die Mannschaft besiegte Weltmeister Serbien im Endspiel am Sonntag in Brüssel mit 3:2.

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan gratulierte der Mannschaft in einem Telefonat.

„Ich gratuliere unserer Frauen-Volleyball-Nationalmannschaft – den Sultanen der Netze – von ganzem Herzen, die uns alle stolz machen, indem sie 2023 CEV-Europameister wurden“, schrieb er später auf Twitter.

Am Montagabend versammelten sich Tausende in einem Istanbuler Einkaufszentrum, wo die Spielerinnen auf der Bühne mit ihren Fans den Sieg feierten.