Türkei: Stefan Kuntz bleibt Nationaltrainer

Istanbul – Der türkische Fußballverband (TFF) hat die Meldungen zu einer angeblichen Entlassung von Stefan Kuntz als Trainer der türkischen Nationalmannschaft dementiert.

In der Erklärung des Verbandes hieß es, der deutsche Trainer sei für Mittwoch zu einem Treffen einberufen worden.

„Die Nachrichten und Vorwürfe über Nationaltrainer Stefan Kuntz, die seit einiger Zeit in Print-, Bild- und digitalen Medien auftauchen, entsprechen nicht der Wahrheit“, so TFF in der Erklärung.

Der Verband betonte, dass der Vertrag noch läuft und, dass Kuntz eingeladen wurde, um sich am Mittwoch, dem 20. September, mit TFF-Präsident Mehmet Büyükekşi zu treffen.

Bir süredir yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili haberler ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’u 20 Eylül Çarşamba günü TFF… — TFF (@TFF_Org) September 18, 2023