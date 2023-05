Türkei: Europas größtes Solarkraftwerk in Betrieb genommen

"Die Türkei wird nicht länger ein Land sein, das Energieressourcen benötigt, sondern ein Land, das in der Lage ist, Energie zu exportieren", so Erdoğan

Konya – Der türksiche Präsident Recep Tayyip Erdoğan weihte am Dienstag offiziell das „größte Solarkraftwerk Europas“ ein, das an einem einzigen Standort gebaut wurde, und eines der fünf größten der Welt. Während der Zeremonie gab er außerdem bekannt, dass die Türkei im Südosten Anatoliens auf hochwertiges Erdöl mit einer täglichen Förderkapazität von 100.000 Barrel gestoßen ist.

„Die Türkei wird nicht länger ein Land sein, das Energieressourcen benötigt, sondern ein Land, das in der Lage ist, Energie zu exportieren“, erklärte Erdoğan den Anwesenden bei der Einweihungsfeier.

Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) wird für die Türkei in den nächsten fünf Jahren ein Wachstum der Kapazität an erneuerbaren Energien um rund 64 % auf 90 Gigawatt (GW) prognostiziert, wobei fast 75 % dieses Zubaus auf Solar- und Windenergie entfallen.

Das Wachstum wird dem Land helfen, den vierten Platz in Europa und unter den 10 größten Märkten für erneuerbare Energien weltweit einzunehmen.

Die jährliche Produktionskapazität des neuen Solakraftwerks wurde von ursprünglich 500 MW auf 1.000 MW erhöht und soll auf mehr als 2.000 MW gesteigert werden.

„Es wird den jährlichen Strombedarf von zwei Millionen Menschen decken. Mit anderen Worten, Konyas Strom wird von einem einzigen Kraftwerk gedeckt. Dieses Kraftwerk ist eines der drei größten Kraftwerke der Welt, mit einer Leistung von heute 700 MW ist es bereits das größte in Europa“, so Cemal Kalyoncu, Vorstandsvorsitzender der Kalyon Holding, gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu. Kalyon Holding wurde mit dem Bau der Anlage beauftragt. Kalyon Photovoltaic (PV) Solar Technologies Factory ist der erste integrierte Hersteller von Solarmodulen in der Türkei und einer der führenden weltweit.

Durch seine immense Größe sei das Solarkraftwerk sogar aus dem Weltall sichtbar, sagte Mustafa Varank, Minister für Industrie und Technologie, bei der Spatenstichzeremonie 2021. Das Werk umfasse eine Fläche von 2.600 Fußballfeldern und beschäftige 3.000 Menschen.

Die Anlage werde jährlich fast 2 Millionen Tonnen Kohlenstoffemissionen vermeiden und den Anteil der Solarenergie an der gesamten Energieerzeugung der Türkei um 20 Prozent erhöhen. „Es wird über 3,5 Millionen Solarmodule enthalten und das größte an einem einzigen Standort errichtete Solarkraftwerk in Europa und eines der fünf größten der Welt sein“, betont Kalyoncu. Mit einer Solarkapazität von 7.154 Megawatt (MW) steht die Türkei derzeit weltweit an 13. und in Europa an siebter Stelle.

Einsparung von 600. Millionen Dollar

Unter Berücksichtigung der heutigen Erdgaspreise werde das Solarkraftwerk der Türkei nach Fertigstellung eine Einsparung von 600 Millionen Dollar an Erdgasimporten ermöglichen.

„Mit anderen Worten: Devisen im Wert von 600 Millionen Dollar werden im Land bleiben“, so Kalyoncu weiter.

