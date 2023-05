Judo-WM: Türkische Jodoka Hasret Bozkurt im Halbfinale

Teilen

Doha – Die türkische Judo-Kämpferin Hasret Bozkurt hat das Halbfinale erreicht.

Hasret Bozkurt aus der Türkei dominierte die erste Runde in der Kategorie der Frauen unter 57 kg bei der Judo-Weltmeisterschaft Doha 2023.

Die türkische Kämpferin bezwang Anastasija Sokirjanska aus Litauen, die brasilianische Weltmeisterin Rafaela Silva und die kosovarische Olympiasiegerin Nora Gjakova und stieg somit in die nächste Runde auf.

Vom 7. bis 13. Mai findet in Doha die Judo Weltmeisterschaft statt, an der 657 Kämpfer aus 99 Nationen teilnehmen. Aktuell steht Japan mit drei Goldmedaillen an erster Stelle, gefolgt von Spanien mit einer Goldmedaille auf dem zweiten Platz und Usbekistan mit zwei Silbermedaillen auf Plaz drei.

