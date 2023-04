Teilen

von Sandra Holdsworth

Kazuo Ueda hat sein Amt als Gouverneur der Bank von Japan angetreten und damit Haruhiko Kuroda abgelöst, der dieses Amt 10 Jahre lang innehatte. In dieser Zeit unterstützte Kuroda das Drei-Pfeile-Programm des verstorbenen Shinzo Abe, führte negative Zinssätze und die Kontrolle der Renditekurve (YCC) ein und setzte die quantitative Lockerung fort, um die Inflation nachhaltig auf 2 % zu bringen.

Zum Zeitpunkt seiner Verabschiedung liegt die jüngste Inflationsrate bei 3,3 %, was auf die hohen Lebensmittel- und Energiepreise zurückzuführen ist. Der Durchschnitt der letzten 5 Jahre liegt jedoch mit 0,8 % deutlich unter dem Zielwert. Vor diesem Hintergrund beginnt Ueda seine Tätigkeit mit einer Aufgabe, die wohl nur halb erledigt ist.

Die nächste geldpolitische Sitzung findet am 28. April statt, und es wird die üblichen Spekulationen geben, dass die BOJ einige Änderungen an ihrer Geldpolitik vornehmen wird. Entweder werden die Bandbreiten der YCC-Politik geändert oder sogar die Zinssätze angehoben, obwohl die letztere Option in den aktuellen Marktpreisen nicht berücksichtigt ist.

Die Bank of Japan schreckt jedoch nicht davor zurück, den Markt zu überraschen, zuletzt mit der Änderung der Spannen für den YCC im Dezember 2022. Noch weiter zurück geht die überraschende Einführung von Negativzinsen und YCC im Jahr 2016, die Ausweitung der quantitativen Lockerung im Jahr 2014 und die berühmte Anhebung der Zinssätze auf 4,5 % am ersten Weihnachtsfeiertag im Jahr 1989, die zu einem Chaos im illiquiden Markthandel während der Feiertage führte.

Eine Straffung der japanischen Geldpolitik würde auch andere Märkte in Mitleidenschaft ziehen. Es besteht die Sorge, dass die japanischen Anleger ihre Vermögenswerte schneller zurückführen und damit die Währung stärken und andere Märkte schwächen könnten. Unserer Ansicht nach wird Ueda vorsichtig vorgehen, bis er zu der Überzeugung gelangt, dass eine Inflation von etwa 2 % nachhaltig ist.

Sandra Holdsworth, Head of Rates bei Aegon Asset Management

Auch interessant

– Istanbul Finance Center –

Türkei: Erdogan eröffnet Mega-Finanzzentrum in Istanbul

Das wegweisende Projekt zielt darauf ab, ein Finanzzentrum zu errichten, das den bestehenden Finanzzentren in New York, London und Dubai in nichts nachsteht