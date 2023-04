Türkei: Erdogan eröffnet Mega-Finanzzentrum in Istanbul

Istanbul – In einer feierlichen Zeremonie eröffnete der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Montag ein lang erwartetes großes Geschäftsviertel, das die türkische Metropole zu einem der wichtigsten Finanzzentren der Welt machen soll.

Beginnend mit der Eröffnung des Bereichs, in dem die Banken untergebracht sein werden, wurde das Istanbul Finance Center (IFC) in Betrieb genommen.

„Das Istanbul Finance Center ist ein visionäres Projekt, das die Rolle der Türkei in der Weltwirtschaft stärken soll“, so Erdogan.

Der türkische Staatschef betonte, dass das Projekt den internationalen Kapitalfluss erleichtern und das Potenzial zur Anziehung von Investitionen erhöhen werde. Das Ziel sei Istanbul zu einem wettbewerbsfähigen Standort für internationale Finanzinstitute und Investoren zu machen und das Wachstum der türkischen Wirtschaft zu fördern. Das Zentrum soll Arbeitsplätze für 40.000 Menschen schaffen.

Das Zentrum wird die meisten der wichtigsten Finanzinstitutionen und -behörden der Türkei beherbergen, darunter die Zentralbank der Republik Türkiye (CBRT), die Borsa Istanbul Stock Exchange (BIST), die Agentur für Bankenregulierung und -aufsicht (BDDK) und die Kapitalmarktbehörde der Türkei (SPK).

Das Zentrum verfügt über 1,3 Millionen Quadratmeter Bürofläche, ein 100.000 Quadratmeter großes Einkaufszentrum, ein Konferenz- und Veranstaltungszentrum für 2.100 Personen, ein Fünf-Sterne-Hotel und einen Parkplatz mit einer Kapazität für mehr als 26.000 Fahrzeuge. Inzwischen soll die Nachfrage in- und ausländischer Unternehmen nach den Flächen im IFC das Angebot weit übersteigen.

Das wegweisende Projekt zielt darauf ab, ein Finanzzentrum zu errichten, das den bestehenden Finanzzentren in New York, London und Dubai in nichts nachsteht, wenn nicht sogar größer ist. Mit einem innovativen Stadtmodell bietet das IFC alles, was für die Bedürfnisse der Geschäftswelt notwendig ist. Es wird mit rund 100 000 Besuchern pro Tag gerechnet, einschließlich der Beschäftigten.

Turkish President Erdogan at opening ceremony of new financial centre in Istanbul:

– We’ll carry Türkiye to upper leagues of finance

– Global finance centre is shifting from West to East

– We’ll make Istanbul one of few finance centers in world pic.twitter.com/isqAPiYqbm

— TRT World (@trtworld) April 17, 2023