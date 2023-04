Kosovo: Die Massenvertreibung von Bllaca

Teilen

Bllaca – Im kosovarischen Bllaca fand eine Gedenkveranstaltung für die hunderttausenden Kosovo-Albaner statt, die während des Kosovo-Krieges vor 24 Jahren vertrieben wurden.

1999 wurden über 440,000 ethnische Albaner durch die serbische Armee aus ihren Häusern vertrieben und nach Mazedonien deportiert.

Zusätzlich zu den Vertriebenen in Albanien und Mazedonien überquerten Tausende von Albanern die Grenze nach Montenegro, während Hunderttausende aus ihren Häusern vertrieben wurden und in den Bergen des Kosovo Zuflucht suchten.

„Ich erinnere mich an diesen Tag, mit meiner Tochter auf dem Arm“, so Sherife Luta, heute 43 Jahre alt. Luta wurde zu einem Symbol für das Elend dieser Zeit. Auf einer vor zwei Jahren errichteten Gedenkmauer in Bllaca ist ihr Gesicht auf einem Mosaik abgebildet.

#Kosovo 🇽🇰 unveiled a memorial wall dedicated to wartime refugees pic.twitter.com/ZLlfP3OENv — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) April 11, 2021

„Tausende von Flüchtlingen, die müde waren, ohne etwas zu essen oder zu trinken, und ich mit meiner Tochter auf dem Arm, die ich stille, in einer ununterbrochenen Fahrt“.

„Dieser alte Zug ist ein Synonym für den Exodus. Ähnliches haben wir nur während des Zweiten Weltkriegs gesehen, als es mit dem jüdischen Volk passierte. Unsere Tragödie war voller Leid. Die meisten Vertriebenen konnten nichts mitnehmen. Sie sind gerade noch mit dem eigenen Leben davongekommen“, zitiert Euronews Ramush Haradinaj, Kosovos Ex-Regierunschef, am Rande der Gedenkveranstaltung.

