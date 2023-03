London: Erstmals Ramadan-Dekorationen am Picadilly Circus

Am Donnerstag beginnt der für weltweit Milliarden Muslime heilige Fastenmonat Ramadan, in dem Gläubige für 30 Tage von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts essen und trinken. Ausgenommen sind Kranke, Alte, Schwangere oder Kinder.

London – Am Donnerstag beginnt der für weltweit Milliarden Muslime heilige Fastenmonat Ramadan, in dem Gläubige für 30 Tage von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts essen und trinken. Ausgenommen sind Kranke, Alte, Schwangere oder Kinder.

Der Ramadan ist der neunte Monat des muslimischen Mondkalenders. Am Ende des Monats findet das dreitäge Zuckerfest, das Eid al- Fitr, statt, welches nach dem Opferfest als wichtigste Feierlichkeit im Islam gilt.

In der britschen Hauptstadt wurden in diesem Jahr erstmals rund um den Picadilly Circus Lichter und Dekorationen aufgestellt, um die Ankunft des muslimischen Fastenmonats Ramadan zu feiern.

Die Aziz Islamic Charitable Stiftung habe in Zusammenarbeit mit den Behörden eine Initiative zur Aufhängung der Dekorationen durchgeführt, „um die fröhliche Ramadan-Atmosphäre zu verbreiten“, so die Stiftung in einem Mitteilung.

„Wir sind stolz darauf, die Initiative Beautiful Decorations and Lights of Ramadan auf dem Piccadilly Square zu sponsern, und wir hoffen, dass alle Freunde und Familienangehörigen den Platz besuchen, um diese Solidaritätsinitiative für alle zu feiern.“

Fastenbrechen mit Chelsea

Bereits am Montag hatte der englische Top-Club Chelsea – als erster Verein Großbritanniens – angekündigt, ein Iftar-Essen zu veranstalten. Der Iftar ist das festliche Abendessen, mit dem nach Sonnenuntergang das Fasten gebrochen wird.

Der englische Premier-League-Klub wird demnach am 26. März, wenige Tage nach Beginn des Ramadan, ein Iftar-Essen in seinem Heimstadion Stamford Bridge veranstalten.

„Am Sonntag, den 26. März, wird die Chelsea Foundation ein offenes Iftar am Spielfeldrand der Stamford Bridge veranstalten – eine Premiere für den Verein und ein Stadion der Premier League“, teilte der Londoner Verein am Montag in einer Erklärung mit.

„Eine Reihe lokaler Moscheen und Mitglieder der muslimischen Gemeinde von Chelsea, wie Fans und Schüler, werden zusammen mit den Mitarbeitern des FC Chelsea eingeladen“, so der Verein.

Der Leiter der Chelsea-Stiftung, Simon Taylor, sagte, man sei „hocherfreut“, ein offenes Iftar zu organisieren, und könne es kaum erwarten, alle willkommen zu heißen.

Der Premier-League-Klub fügte hinzu, dass die Veranstaltung „in Zusammenarbeit mit dem Ramadan Tent Project“, einer 2013 gegründeten und preisgekrönten Wohltätigkeitsorganisation, durchgeführt wird. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, Gemeinschaften zusammenzubringen und ein Verständnis für den Ramadan zu entwickeln.

