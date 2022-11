Französisches Model Marine el Himer zum Islam konvertiert

Teilen

Paris – Marine El Himer, französisches Model und Reality-TV-Star, ist zum Islam konvertiert und erklärt, dies seien die glücklichsten Tage ihres Lebens.

„Diese Momente markieren den glücklichsten Tag in meinem Leben“, sagte sie in den sozialen Medien und verkündete, dass sie vor einigen Monaten Muslimin geworden ist.

Himer ist auch in den sozialen Medien ein großer Star mit Millionen von Followern. Sie teilte ein Video von sich, in dem sie die Schahada, das Bekenntnis zum islamischen Glauben, spricht. Sie nahm das Video während eines Besuchs in Mekka auf, wo sie die Umrah-Pilgerfahrt absolvierte. Sie teilte weiter mit, dass sie vor einigen Monaten den Islam angenommen habe und sagte, dass ihre Konversion eine Entscheidung ihrer Seele, ihres Herzens und ihrer Vernunft war.

„Es gibt keine Worte, die stark genug sind, um die Intensität des Glücks und der Gefühle auszudrücken, die ich in diesem Moment erlebe“, schrieb El Himer.

Die Konversion von Himer wurde von ihren Anhängern, die sie zu diesem Schritt beglückwünschten, sehr begrüßt, und ein großer Teil von ihnen brachte seine Freude über diese Nachricht zum Ausdruck.

Himer war in der Reality-TV-Show Les Princes et les Princess de l’Amour (Die Prinzen und Prinzessinnen der Liebe) in Frankreich zu sehen.

