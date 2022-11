Yusuf Ismail: Der schreckliche Türke

Teilen

Istanbul – Er galt als einer der stärksten Ringer aller Zeiten und ging als „Terrible Turk“, „schrecklicher Türke“, in die Geschichte des Sports ein. Er starb auf der Rückreise aus den Vereinigten Staaten, als das französische Schiff SS La Bourgogne am Morgen des 4. Juli 1898 sank und fast 600 Passagiere mit in den Tod riss.

Entertainer und Ringer. In den 1890er Jahren rang er unter dem Namen Yusuf Ismail „The Terrible Turk“. Er war für seine enorme Größe und brutale Kraft bekannt und wurde als einer der drei besten Kämpfer der Welt anerkannt. Er rang mit Größen wie Evan „Strangler“ Lewis, Frank Gotch und Tom Jenkins.

Der im Jahre 1857 im Osmanischen Reich geborene Ismail wurde erstmals bekannt, als er 1887 die traditionelle türkische Ölringen-Meisterschaft, das Kırkpınar-Turnier, gewann. Zu seinen Lebzeiten kannten ihn die einheimischen Türken als Şumnulu Yusuf Pehlivan. Der Schriftsteller Rıza Tevfik verlieh ihm jedoch posthum den Ehrentitel Koca („Groß“), und so wurde er später als Koca Yusuf bezeichnet.

Im Jahr 1894 brachte der französische Ringer namens Joseph Doublier den knapp 1.9 Meter großen und 250 Pfund schweren osmanischen Kämpfer nach Paris, um ihn gegen seinen Rivalen Sabès antreten zu lassen. Doublier hatte in einem Kampf gegen Sabès verloren und war in die Türkei gereist, um einen ebenbürtigen Kämpfer für Sabès zu suchen. Bei seinem Debüt in Paris besiegte Ismail Sabès in nur vier Sekunden.

Ismail verbrachte die nächsten drei Jahre in Frankreich, wo er seine Gegner beherrschte. Als schillernde Figur war er auch für seinen heftigen Stolz bekannt. Als seine Rivalen Antonio Pierri und Tom Cannon damit drohten, einen Ringer zu holen, um ihn zu besiegen, soll Ismail gesagt haben, er würde sich selbst die Kehle durchschneiden, wenn er jemals besiegt würde.

Tournee durch die Vereinigten Staaten

Bis 1898 wurde er von Doublier betreut, bis Antonio Pierri ihn nach New York holte.

„Ich kenne keinen modernen Ringer, der so stark war wie Yusuf“, sagte US-Ringer George Bothner, der im London Theatre in New York gegen Ismail antrat, gegenüber Nat Fleischer für das Buch From Milo to Londos (New York, 1936):

„Er war ein moderner Herkules, und er wusste, wie er seine durchschlagende Kraft einsetzen konnte, denn er war schnell wie eine Dschungelkatze und beherrschte alle Griffe. Yusuf ging auf mich los wie ein Stier. Er stürzte mich direkt von der Matte in eine Gruppe von Chormädchen im Flügel.

Das erste, was ich wusste, war, dass ich hilflos war. Der Türke hob mich auf, als wäre ich ein Kätzchen. Noch nie habe ich so eine schreckliche Kraft gespürt. Bevor ich mich auch nur rühren oder winden konnte, schleuderte er mich mit ungeheurer Wucht auf die Bretter, was mir alle Kraft und jeden Verstand raubte. Man erzählte mir, dass Yusuf mich, nachdem ich gelandet war, mit dem Fuß umdrehte, über das Publikum blickte, verächtlich schnaubte und von der Bühne ging.

Als ich wieder zu mir kam, war ich ein trauriger, aber klügerer junger Mann. Irgendwie zog ich mich an, humpelte auf die Straße und begann, die Third Avenue in Richtung meiner Wohnung hinaufzulaufen. Yusuf hatte mir den Hals so verrenkt, dass er ihn mir fast von den Schultern gerissen hatte. Es dauerte mehrere Tage, bis ich in die Richtung schauen konnte, in die ich ging.“

Ismail besiegte 1898 Evan „Strangler“ Lewis um die amerikanische Schwergewichtsmeisterschaft in Chicago, Illinois. Lewis war weder in der Lage, Ismails enorme Größe und Kraft zu überwinden, noch konnte er seinen Sleeper Hold während des Kampfes einsetzen. Ismail ließ das Preisgeld von 5.000 Dollar (etwa 175.000 Dollar/2022) in Gold umwandeln und trug es zusammen mit dem Titel in einem Geldgürtel bei sich.

Wenn er einen Kampf hatte, bestand er immer darauf, mit Gold statt mit Papiergeld bezahlt zu werden. Nicht lange nach seinem Sieg über Lewis nahm er das erste Schiff zurück nach Europa. Auf der SS La Bourgogne war er einer von 600 Passagieren, die beim Untergang des Schiffes am Morgen des 4. Juli 1898 ertranken. Es wird berichtet, dass er über Bord fiel, während die Passagiere in die Rettungsboote evakuiert wurden. Er wurde durch das Gewicht seines Geldgürtels, der 10.000 Dollar (etwa 350.000 Dollar/2022) in Goldmünzen enthielt, unter Wasser gezogen. Er ertrank, bevor die Besatzung zu ihm gelangen konnte.

