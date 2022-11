Taksim-Anschlag: Anwältin wird nach Fake News bedroht

Teilen

Istanbul – Nach einer falschen Beschuldigung durch einen Politiker der rechtspopulistischen Zafer Partisi, erhielt die Anwältin Jiyan Tosun zahlreiche Drohanrufe. Auch ihre Familienangehörigen und ein anderer Anwalt, der eine unter ihrem Namen registrierte Nummer hatte, wurden angerufen.

Adem Taşkaya, behauptete in einem Tweet, Tosun habe den Anschlag im Namen der verbotenen der Terrororganisation PKK verübt. Später löschte er den Tweet.

Doch als sich die Fake News in den sozialen Medien verbreiteten, erhielt Tosun nach eigenen Angaben zahlreiche Morddrohungen. Aus Sorge um ihre Sicherheit verbrachte sie die meiste Zeit der Nacht in einem Gerichtsgebäude, wo sie eine Klage gegen diejenigen einreichen wollte, die die Behauptungen verbreitet und sie bedroht hatten.

Tosun erläuterte gestern auf einer Pressekonferenz in der Istanbuler Niederlassung der Menschenrechtsvereinigung (İHD), deren Mitglied sie ist, was an diesem Tag geschah. Ihre Kollegen und Menschenrechtsverteidiger unterstützten sie dabei.

„Meine Familie und meine Freunde sind auch Opfer. Ich bin ein Überlebender eines Bombenanschlags und die Polizei weiß das sehr gut. Aber ich wurde beschuldigt, eine Bombenlegerin zu sein.

„Ich befand mich bei der Explosion am 10. Oktober [2015] vor dem Bahnhof von Ankara. Meine Freunde starben nur hundert Meter von mir entfernt. Ich lebe seit Jahren mit der Panik, Opfer eines Selbstmordanschlags zu sein.

„Sogar meine Nichte erhielt Drohungen“

„Es gibt noch etwas, das mich entsetzt hat. Die Telefonnummer meiner 16-jährigen Nichte wurde öffentlich gemacht. Die Telefonnummern aller meiner Familienmitglieder wurden weitergegeben. Sie sagten: „Ihr seid Bombenleger und ihr verdient es nicht zu leben“.

Tosun sagte auch, dass sie die Istanbuler Anwaltskammer angerufen habe, nachdem sie zur Zielscheibe geworden war, und dass der Vorsitzende der Kammer ihr beigestanden habe.

Auch interessant

– Tanju Özcan –

Türkei: Oberbürgermeister lässt rassistische Plakate gegen Syrer anbringen

Der Oberbürgermeister der türkischen Stadt Bolu, hat mit rassistischen Plakaten syrische Flüchtlinge aufgefordert, das Land zu verlassen.