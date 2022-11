Drogenkartelle: Kilicdaroglu wirft Regierung Geldwäsche vor

Teilen

Der Streit zwischen dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und dem Vorsitzenden der oppositionellen Republikanischen Volkspartei (CHP), Kemal Kılcdaroglu, spitzt sich zu, nachdem letzterer die Regierung beschuldigt hatte, den Drogenkartellen den Weg in die Türkei zu ebnen.

Kılıcdaroglu ist der erste Politiker, gegen den auf der Grundlage des umstrittenen „Desinformationsgesetzes„, das im Oktober im Parlament verabschiedet wurde, ermittelt wird. Am 2. November reichten die Regierungsbeamten gegen den CHP-Vorsitzenden Strafanzeige wegen Irreführung der Öffentlichkeit und Verleumdung ein.

Der CHP-Vorsitzende wies die Vorwürfe am 4. November zurück, indem er behauptete, die Türkei sei zu einem Zufluchtsort für Drogenkartelle geworden, und er „würde es vorziehen, wenn es eine Anhörung gäbe, damit er die Namen dieser Kartelle nennen könnte“, und zwar während seines Besuchs in London, wohin er gereist war, um „legitime Geldquellen für die Türkei zu finden.“

Erdogan warf Kılıcdaroglu am 5. November vor, AKP-Funktionäre zu „verleumden“, und argumentierte, dass ein Besuch in London kein „legitimes Geld“ sichern würde, da das Land „eine Tür für diejenigen ist, die die Welt rücksichtslos ausbeuten.“

CHP-Chef: „Ich hoffe, es wird eine Anhörung geben“

Die Generaldirektion für Sicherheit erstattete am 2. November Anzeige gegen den wichtigsten Oppositionsführer wegen „absichtlicher Irreführung der Öffentlichkeit“, nachdem Kılıcdaroglu die AKP-Regierungsvertreter dafür kritisiert hatte, illegale Geldquellen in der Türkei zu dulden und damit den Drogenkartellen den Weg zu ebnen, ihre Geschäfte, insbesondere in Istanbul, auszuweiten, nur um „das Leistungsbilanzdefizit zu finanzieren.“ Er fügte hinzu, dass seine CHP „legale Geldquellen in die Türkei bringen“ werde, im Gegensatz zu den „illegalen Geldquellen“ der AKP.

Erdogan warf dem CHP-Vorsitzenden daraufhin vor, zu lügen und Verleumdungen als Wahlpropaganda zu verwenden.

Bei der Beantwortung von Journalistenfragen in London am 4. November wies Kılıçdaroğlu die gegen ihn eingereichten Strafanzeigen zurück und erklärte, er würde es „vorziehen, dass es eine Anhörung gibt“, damit er „die in Istanbul operierenden Drogenkartelle namentlich auflisten“ und „diese Namen in einem offiziellen Protokoll festhalten“ könne.

Kara paradan evlatlarımızın payına uyuşturucu düştü. Peki ya onların çocuklarına? pic.twitter.com/UWaYWWUbpH — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 4, 2022

„Die absichtliche Irreführung der Öffentlichkeit“ wurde mit der neuen Änderung des Strafgesetzbuches und des Pressegesetzes als Straftatbestand definiert, was zu heftiger Kritik seitens der Opposition führte, die argumentiert, dass dies dem herrschenden Block nur dazu dient, seinen Einfluss auf die Presse und die sozialen Medien zu verstärken.

Legale Drogengelder und der Streit in London

Der CHP-Vorsitzende hielt sich zwischen dem 2. und 5. November zusammen mit der für Wirtschaft und Jugend zuständigen CHP-Delegation in London auf, um „legale Finanzquellen für die Türkei zu finden“. Er besuchte eine Reihe von Unternehmen, Neugründungen und Investoren, die alle mit Finanzierungsprinzipien der neuen Generation arbeiten, wie z. B. Risikokapitalunternehmen.

Auf die Frage nach dem Grund für seine Besuche erklärten CHP-Vertreter, die Türkei brauche „neue Finanzquellen“, da das Land zu einem „Schauplatz für Geldwäsche und illegale Finanzgeschäfte“ geworden sei. „Die CHP trifft sich mit Finanzquellen der neuen Generation, um die Infrastruktur aufzubauen, die die Türkei für ausländische Investoren attraktiv machen wird.“

Erdogan kritisierte Kılıçdaroğlus Besuche im Ausland scharf und heizte damit den Streit um „illegales Geld“ weiter an.

„Er sollte legitimes Geld suchen, aber der Ort, den er besucht hat, ist die Tür zu denen, die die Welt, einschließlich unseres Landes, rücksichtslos ausbeuten“, sagte Erdogan.

„Wissen Sie eigentlich, wo Sie waren? Wir machen keine Geschäfte mit ihnen, denn wir sind autark. Wir haben Macht, wir brauchen diese Türen nicht“, fügte er hinzu.