Messi, Benzema oder ein ganz anderer? – Das sind die Top-Favoriten auf den WM-Torschützenkönig

Bald treffen erneut die 32 besten Fußball-Nationalmannschaften der Welt aufeinander. Doch es wird dabei nicht nur die Frage, wer den Weltmeistertitel holt, geklärt, sondern jene des besten Torschützen. Diese Kicker sind heiße Kandidaten auf die meisten Tore bei der WM in Katar .

Karim Benzema: Aktuell führt kein Weg an Karim Benzema vorbei. Der mittlerweile 34-jährige Star von Real Madrid gewann zuletzt den Ballon d’Or und hat zahlreiche andere individuelle Auszeichnungen vorzuweisen. Mit Real Madrid beendete der französische Nationalspieler abermals eine erfolgreiche Saison. Seit dem Cristiano Ronaldo die Königlichen verließ, kristallisierte sich Benzema als wichtigster Angreifer in der Offensive heraus.

Mit der Rückkehr in die Équipe Tricolor ging es für ihn auch dort wieder bergauf. So gewann er im Jahre 2021 die zweite Ausgabe der Nations League. Das Finale findet einen Tag vor seinem 35. Geburtstag statt, mit dem WM-Titel und der Torjägerkanone könnte er sich selbst die besten Geschenke machen.

Kylian Mbappé: Mitspieler von Benzema in der Nationalmannschaft ist der PSG-Star Kylian Mbappé. Auch er hat gute Chancen auf viele Treffer in Katar. Bei Paris Saint-Germain zerschießt der Franzose seit Jahren die Liga und hat wettbewerbsübergreifend bereits fast 200 Tore geschossen, wodurch er sehr gute Chancen hat, der beste Torschütze seines Vereins aller Zeiten zu werden.

Als Teenager schoss er bereits vor vier Jahren im Finale ein Tor, was zuvor nur dem König des Fußballs Pelé gelang. Nachdem Lionel Messi und Cristiano Ronaldo die 2010er prägten, sind es in den 2020ern Erling Haaland und Kylian Mbappé. Letzterer will auch in Katar die meisten Tore machen.

Neymar: Eine enge Verbindung mit Pelé hat auch Neymar. Der mittlerweile 30-jährige Ballkünstler ist seinem Mannschaftskollegen Mbappé dicht auf den Fersen in Sachen französischer Torschützenkönig. Seit dem Transfer von Lionel Messi zu PSG steigerte sich Neymar nochmal und zeigt, warum er einer der besten Fußballspieler der Welt und in Brasiliens Geschichte ist.

Es fehlt nicht mehr viel und ist nur eine Frage der Zeit bis Neymar die meisten Tore für sein Heimatland geschossen hat. Mittlerweile macht er seit zwölf Jahren seine Buden für die Seleção und wird auch in Katar auf das ganze gehen, sowohl mit seinem Team, aber auch auf den Goldenen Schuh, den der erfolgreichste WM-Torschütze erhält.

Cristiano Ronaldo: In seiner Karriere sieht alles danach aus, als ob sie sich langsam dem Ende zuneigt. So wurde der fünffache Ballon d’Or-Gewinner in der abgelaufenen Spielzeit nur Sechster mit Manchester United, gewann keinen Titel und kommt in der aktuellen Saison auch meistens von der Bank. Dennoch schoss er die meisten Tore für seinen Verein und gilt in der portugiesischen Nationalmannschaft als wichtiger Spieler.

Fernando Santos setzt auf seinen 37-jährigen Altstar, der der größte Spieler in der portugiesischen Fußballgeschichte ist, und auch den eigenen Ansprüchen will Ronaldo genügen und wird bei einem seiner letzten großen Turniere auf das Ganze gehen.

Lionel Messi: In der Fußballgeschichte gibt es wohl kaum einen besseren Spieler als den 35-jährigen Argentinier und für ihn wird es auf jeden Fall die letzte Weltmeisterschaft, wie er in einem Interview bekannt gab. Seit dem Gewinn der Copa América 2021 ist Messi die Erleichterung anzumerken.

Mit dem Sieg im Finalissima 2022 setzte er sogar noch einen drauf und wird in Katar alles daransetzen, den dritten Stern auf das Trikot der Albiceleste zu bringen. 2014 verlor er das Finale, wurde aber zum besten Spieler ausgezeichnet, 2018 schied er bereits im Achtelfinale gegen Frankreich aus, 2022 ist die letzte Chance für La Pulga auf den so sehr gewünschten Titel.

Harry Kane: Aus englischer Perspektive hofft man auf Harry Kane. Vor vier Jahren holte er sich bereits den Goldenen Schuh und gilt auch jetzt wieder als einer der Favoriten auf die individuelle Auszeichnung. Im Trikot der Three Lions ist er noch hinter Wayne Rooney, doch bereits in Katar kann er mit dem ehemaligen Manchester United-Star mit drei Toren gleichziehen.

Schießt er sogar noch eines mehr, zieht er mit Gary Lineker in Sachen meiste WM-Tore eines Engländers gleich. Für die Three Lions sind es mittlerweile 66 Jahre seit dem letzten internationalen Titel. Harry Kane will mit seinen Toren und neu erworbenen Qualitäten als Spielmacher für den WM-Titel für sein Land und den Goldenen Schuh für sich selbst sorgen.

Romelu Lukaku: Der Star der belgischen „Red Devils“ gewann bei der letzten WM den Bronzenen Schuh, aber gilt für die goldene Variante des Awards als Außenseiter. Er ist zwar als Torschütze bekannt, aber kommt gerade erst von einer Verletzung zurück und muss erst wieder seine Form finden.

Memphis Depay: Ähnliches gilt für den 28-jährigen Kicker des FC Barcelona. Aktuell laboriert er an einer Oberschenkelverletzung und ist in Katalonien nur Reservist. In der Elftal fehlen ihm nur noch acht Tore, um dort der beste Torschütze zu sein. In Katar als bester Torschütze hervorzugehen, gilt als eher unwahrscheinlich für Memphis.