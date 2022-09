Mersin – Bombenanschlag auf ein Polizei-Wohnheim in der südtürkischen Stadt Mersin. Ersten Angaben zufolge verletzten sich zwei Polizisten durch die Detonation. Zahlreiche Sicherheitskräfte sind vor Ort.

Laut dem türkischen Innenminister Süleyman Soylu wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Die zwei Polizisten hätten sich bei bei einem Schusswechseln mit den Angreifern verletzt.

Kanaille berichtet hierzu:

Ersten Medienberichten zufolge, näherte sich ein Fahrzeug dem Kontrollpunkt am Wohnheim, hielt daraufhin vor der Polizeisperre an. Bewaffnete Insassen seien ausgestiegen und hätten auf den Kontrollpunkt sofort das Feuer eröffnet. Die Polizisten erwiderten das Feuer.

Bei dem Schusswechsel sei das Fahrzeug explodiert. Man vermutet, dass das Fahrzeug mit Sprengstoff präpariert war. Alarmierte Sondereinsatzkräfte der Polizei stießen hinzu und sollen offensichtlich in der Nähe des Fahrzeugs eine weitere platzierte Bombe kontrolliert gesprengt haben. Die Polizei durchsucht derzeit das Gelände nach weiteren Sprengsätzen.

Experten zufolge geht man von einem geplanten Terroranschlag aus, bei der die erste Explosion Polizei und Rettungskräfte anziehen soll. Die herbeigeeilte Polizei- und Rettungskräfte sind dann Ziel der zweiten Bombe, die in der Nähe zur Explosion gebracht wird. Eine Taktik, die unter anderem die kurdische Terrororganisation PKK immer wieder angewendet hat.

The terrorist who is thought to have carried out the attack in Mersin was caught by the security forces. pic.twitter.com/0bOdNAwRH7

— Levent Kemal (@leventkemaI) September 26, 2022