Österreichischer Fußball: Auf diese Ligen kann man wetten

Teilen

Auch bei unseren Nachbarn in Österreich gehört der Fußball zu den beliebtesten Sportarten. Wenn man nicht immer nur auf die Premier League, La liga oder die Bundesliga wetten möchte, können auch mal kleinere Ligen infrage kommen. Wie sieht es also in Österreich aus? Diese Ligen bieten sich für das Platzieren von Wetten an.

Die Admiral Bundesliga

Die höchste Spielklasse in Österreich ist die Admiral Bundesliga, die jedoch ein anderes Spielprinzip verfolgt als alle anderen Top 5 Ligen in Europa. In österreichische Bundesliga treten alle Teams einmal gegeneinander an, bevor die Teams nach dem ersten Durchlauf in eine Meistergruppe und eine Qualifikationsgruppe aufgeteilt werden.

Beide Gruppen bestehen jeweils aus 6 Teams. Bei der Aufteilung der Gruppen werden die Punkte halbiert, sodass ein möglicher Vorsprung des bestplatzierten etwas relativiert wird. Buchmacher wie Rabona Sportwetten analysieren hier jedes Jahr das Geschehen und bieten schon vor Saisonstart Quoten für die Meisterschaft an.

Jedoch dominiert der RB Salzburg die Liga ähnlich, wie der FC Bayern München in Deutschland. Jedoch gibt es im Kampf um die Qualifikation für die europäischen Wettbewerbe interessante Auseinandersetzungen, auf die sich das Wetten lohnt. Schaut man sich die aktuelle und offizielle Tabelle an, versteht sich schnell, dass hier einiges los ist.

Neben den Wetten auf den Meister, oder den Meister ohne RB Salzburg, können auch Wetten auf die Qualifikationsrunde interessant sein. Der bestplatzierte qualifiziert sich ebenfalls für einen internationalen Wettbewerb. Außerdem gibt es hier oftmals einen erbitterten Wettkampf um den Klassenerhalt.

Admiral 2. Liga

Viele Wettanbieter bieten ihren Kunden nicht nur die erste, sondern auch die 2. Ligen in Österreich an. Hier gibt es dann eher unbekannte Teams, von denen man oftmals noch nicht viel gehört hat, aber das bedeutet nicht, dass es hier langweilig wird. Wie auch in Deutschland, ist in der zweiten Liga alles möglich und jeder kann jeden schlagen. Das macht die Liga etwas unberechenbarer, was sich in höheren Quoten niederschlägt.

Wer also den Nervenkitzel liebt, ist hier mit Sicherheit richtig aufgehoben. Dennoch muss hier erwähnt werden, dass sich der Ligabetrieb der 2. Liga von dem der ersten unterscheidet. Die 2. Liga ähnelt dem Verfahren der deutschen Liga. Hier spielen alle Teams im Hin- und Rückspiel gegeneinander und die erstplatzierte Mannschaft steigt in die Admiral Bundesliga auf, wohingegen zwei Mannschaften in die jeweiligen Regionalligen absteigen.

Ein weiterer Unterschied zu Deutschland ist, dass bei gleicher Punktzahl der direkte Vergleich bevorzugt wird. In Deutschland geht man bei gleicher Punktzahl zunächst nach dem Torverhältnis. Dies sollte für einen absoluten Großteil der Wetten jedoch egal sein.

ÖFB-Cup

Wer jedoch einen Pokalwettbewerb bevorzugt, der steht auch in Österreich nicht mit leeren Händen da. Zwar gewann auch hier in den letzten Jahren oftmals der RB Salzburg, dennoch gab es auch immer mal wieder die ein oder andere Überraschung. Der Pokal hat halt seine eigenen Gesetze. Hier kann es immer mal wieder zu Außenseitensiegen kommen, welche den Pokal so spannend machen.