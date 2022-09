Das Geheimnis der Volatilität bei Slots

Das Erste, was einem bei einem Slot in einem Casino wie dem Ice Casino online auffällt, ist zunächst Design. Ist das ansprechend, verlockt es bereits zum Spielen. Das Aussehen allein ist jedoch nur relativ wenig aussagekräftig über das, was ein Slot zu bieten hat.

Teilen

Das Erste, was einem bei einem Slot in einem Casino wie dem Ice Casino online auffällt, ist zunächst Design. Ist das ansprechend, verlockt es bereits zum Spielen. Das Aussehen allein ist jedoch nur relativ wenig aussagekräftig über das, was ein Slot zu bieten hat. Dies betrifft insbesondere die Volatilität. Für leidenschaftliche Slotspieler spielt auch die RTP eine Rolle, doch spielt die Volatilität im Grunde eine viel wesentlichere Rolle. Aber was genau können Sie sich unter dem Begriff vorstellen? Um dies und mehr zu erfahren, lesen Sie jetzt unseren Artikel.

Was genau bedeutet Volatilität bei Slots?

Eine Slot Volatilität repräsentiert, wie oft und wie viel man bei einem Slot gewinnen kann. Dies betrifft sowohl Slots in landbasierten Casinos und Spielotheken sowie in Online Casinos. Sie bezeichnet einen Faktor, der kurzfristige Gewinne bestimmt und hängt mit der RTP zusammen. Die RTP (Faktor des Return To Player Prozentsatzes) bestimmt hingegen, wie viel man langfristig vom Einsatz als Gewinn wieder für sich verbuchen kann. Entsprechend ist die Volatilität ein Risikofaktor.

Obschon die Volatilität für Spieler sehr wichtig zu wissen ist, gibt es keine Vorgaben, sie öffentlich zu machen im Gegensatz zu der RTP. Das bedeutet, dass Spieleentwickler die Wahl haben, die Volatilität Ihrer Slots anzugeben. Sofern sie nicht angegeben ist, wird sich die Volatilität eines Slots bereits nach ein paar Runden zeigen. Wenn sich innerhalb dieses Zeitraums keine Gewinne einstellen, können Sie von einer hohen Volatilität ausgehen. Als Alternative genügt häufig auch ein Blick in die Gewinntabelle aus:

Beachten Sie die Gewinnsumme für vier und fünf Symbole. Sofern fünf Symbole einen bedeutend höheren Gewinn auszahlen, handelt es sich bei dem Slot um einen mit hoher Volatilität.

Hohe Geldpreise des Entwicklers deuten für gewöhnlich auf ein Spiel mit hoher Volatilität hin.

Spiele mit hoher Volatilität lassen häufig nur einen recht geringen Maximaleinsatz zu.

Casinos und Spielhallen stellen die Volatilität in der Regel mit Sternen dar. Fünf Sterne würden beispielsweise ein Hinweis auf eine hohe Volatilität sein, während drei Steine eine mittlere Volatilität anzeigen. Hiermit sind wir bereits beim nächsten Aspekt der Slot Volatilität angekommen. Sie wird in unterschiedliche Stufen eingeteilt.

Die Volatilitätsstufen

Allgemein wird die Volatilität in drei Stufen eingeteilt und vermittelt dadurch folgende Informationen zu einem Slot:

Hohe Volatilität: geringere Gewinnhäufigkeit, jedoch hohe Gewinne

Mittlere Volatilität: ein ausgeglichener Mix aus Häufigkeit an Gewinnen und deren Höhe

Niedrige Volatilität: häufige, jedoch geringere Gewinne

Es gibt bei der Einstufung von Volatilitäten jedoch noch wesentlich feinere Angaben. Diese unterteilen sich in hohe, mittelhohe, mittlere, niedrig-mittlere sowie niedrige Volatilität.

Das bedeuten Slots mit hoher Volatilität

Wie bereits kurz erwähnt, zeichnen sich Slots mit hoher Volatilität durch seltene, aber dafür recht hohe Gewinne aus. Sie eignen sich vorrangig für High Roller und sehr risikofreudige Spieler, die sowohl über ein hohes Spielbudget verfügen als auch geduldig sind.

Geduld werden Sie bei Slots mit hoher Volatilität benötigen, da sich nicht allzu häufig Gewinnkombinationen bilden. Sobald Sie es jedoch tun, ist der Gewinn umso größer. Außerdem bieten diese Slots die meisten Bonusfunktionen. Bei einem Slot mit hoher Volatilität brauchen Sie überdies einen kühlen Kopf. Er kann ziemlich schnell zu übersteigerten Emotionen führen. Angemerkt sei zudem, dass Slots mit hoher Volatilität Spieler sehr oft mit leeren Taschen dastehen lassen. Sie verlieren mehr, als dass sie wirklich etwas gewinnen.

Beliebte Slots mit hoher Volatilität

Wer risikofreudig ist, der wird gerne wissen wollen, welche Slots mit hoher Volatilität am beliebtesten sind. Sollten Sie weniger zur risikofreudigen High-Roller-Gruppe der Spieler gehören, können Sie sich diese Slots merken und einen Bogen um sie machen:

Book of Dead

Dead or Alive

Jungle Jim and the Lost Sphinx

Riches of Robin

Creature from the Black Lagoon

Das kann Ihnen ein Slot mit mittlerer Volatilität bieten

Slots mit mittlerer Volatilität sind unter den Spielern die bevorzugte Version. Sie bieten genau die richtige Mischung aus häufigen und gleichzeitig recht guten Gewinnen. Wenn Sie Ihr Budget fürs Spielen gut planen können, können Sie an einem solchen Slot die Walzen öfter drehen als bei einem mit hoher Volatilität. Diese Variation eignet sich folglich am besten für Spieler mit einem begrenzten, aber dennoch hohen Budget sowie High Roller, die hin und wieder gern ein paar kleine Gewinne sehen wollen. Auch für Spieler, die ein wenig auf Risiko gehen wollen, um den Jackpot zu knacken, sind Slots mit mittlerer bis mittel-hoher Volatilität die beste Option.

Beliebte Slots mit mittlerer Volatilität

Sollten Slots mit mittlerer Volatilität eher Ihrem Spielverhalten entsprechen, könnten Sie Ihr Glück mit den folgenden Titeln probieren:

Game of Thrones

Gonzo’s Quest

Guns’N’Roses

Nicola Tesla’s Incredible Machine

Vikings go bezerk

Dracula

Hugo 2

Potenzial von Slots mit niedriger Volatilität

Im Gegensatz zu Slots mit hoher Volatilität, können Sie bei Slots mit niedriger Volatilität häufige Gewinne erwarten. Dafür fallen diese Gewinne jedoch relativ gering aus. Durchschnittlich ergeben sich zwischen allen fünf und zehn Drehs niedrige Gewinnauszahlungen. Somit sind Slots mit niedriger Volatilität insbesondere für vorsichtige Spieler mit begrenztem Spielbudget geeignet, die mehr das Spiel als potenzielle Gewinne schätzen. Da sich die Gewinne häufig und einfach einstellen, ist diese Variation auch eine recht gute Option für Neulinge im Bereich der Slots.

Beliebte Slots mit niedriger Volatilität

Sollten Sie noch nie einen Slot gespielt haben oder einfach nur Slots zum Spaß spielen wollen, sind diese Titel eine gute Auswahl für Sie:

Big Bad Wolf

Dead or Alive 2

Thunderstruck II

Starburst

Agent Jane Blonde Returns

Bloodsuckers II

Ist Varianz dasselbe wie Volatilität?

Vielleicht haben Sie von alteingesessenen Spielern auch schon häufiger die Bezeichnung Varianz gehört. Streng genommen stammt der Begriff ‘Volatilität’ aus dem Finanzbereich als statistische Angabe zu Schwankungen im Handelspreis. Obschon Varianz als Synonym für Volatilität verwendet wird, steckt hinter diesem Begriff wieder eine etwas andere Bedeutung. Beim Poker wird Varianz gern als Schlagwort verwendet und hat sich vermutlich deswegen seinen Weg in die Gefilde der Slots gebahnt.

Die Volatilität stuft das Risiko sowie die Häufigkeit von Gewinnen eines Slots bei kurzfristigem Spiel ein. Die Varianz bezieht sich auf langfristig mögliche Gewinnhäufigkeiten.