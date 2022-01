Türkei und Griechenland möchten Handelsbeziehungen stärken

Teilen

Athen – Während Politiker und zahlreiche Medien auf beiden Seiten auf Spannung setzen, möchte die Wirtschaft die Beziehungen stärken. Besonders der Tourismussektor bietet zahlreiche Möglichkeiten.

Die fünfte Sitzung des griechisch-türkischen Gemischten Wirtschaftsausschusses (Joint Economic Committee) fand nach elfjähriger Unterbrechung am Montag in Athen statt. Die Delegationsleiter drückten ihre Zufriedenheit über die Reaktivierung des JEC aus, dessen letzte Sitzung vor mehr als 11 Jahren, 2010 in Ankara, stattfand.

Die türkische Delegation wurde vom stellvertretenden Handelsminister Mustafa Tuzcu geleitet, die griechische Delegation vom stellvertretenden Außenminister für Wirtschaftsdiplomatie Kostas Frangogiannis, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu.

Laut einer gemeinsamen Erklärung, die im Anschluss an das Treffen veröffentlicht wurde, begrüßten die Parteien die Reaktivierung der Kommission, deren letzte Sitzung vor mehr als 11 Jahren im Oktober 2010 in Ankara stattfand.

Die Delegationen erörterten zahlreiche Themen, die die beiden Nachbarländer betreffen, darunter die Verbesserung des bilateralen Handelsvolumens, die Ermutigung von Unternehmen zur Entwicklung von Joint Ventures in Griechenland und der Türkei, die Stärkung der Zusammenarbeit im Energiebereich und die Kooperation im Transportsektor.

Auch die Verbesserung der Zusammenarbeit im Kampf gegen den Klimawandel, der Umweltschutz und die Wiederaufnahme der bilateralen Zusammenarbeit in Forschung und Technologie gehörten zu den Themen, die die Parteien erörterten.

Insbesondere im Bereich des Tourismus äußerten sich beide Seiten zufrieden mit den Fortschritten, die in der bilateralen Zusammenarbeit in diesem Bereich während der vierten Sitzung des Gemeinsamen Türkisch-Griechischen Tourismusausschusses am 18. November 2021 und dem 9. griechisch-türkischen Tourismusforum am 17. November 2021 in der türkischen Ägäisprovinz Izmir erzielt wurden.

Die Erklärung unterstreicht, dass die Parteien ihre Entschlossenheit bekräftigt haben, Wege zur Stärkung der touristischen Zusammenarbeit und zur Steigerung der Touristenströme zwischen den Ländern zu finden.

