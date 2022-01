Nach Hollywood und Bollywood: Istanbul als Filmhauptstadt

Schon lange werden Filme nicht mehr nur in den Studios von Kalifornien gedreht, stattdessen sind Filmcrews auf Reisen und drehen an den schönsten Orten der Welt. Dabei sind Länder wie Kroatien und Türkei zu absoluten Favoriten der Branche geworden

Schon lange werden Filme nicht mehr nur in den Studios von Kalifornien gedreht, stattdessen sind Filmcrews auf Reisen und drehen an den schönsten Orten der Welt. Dabei sind Länder wie Kroatien und Türkei zu absoluten Favoriten der Branche geworden, denn das Publikum möchte neue Regionen sehen und genießt die vielfältigen Kulissen mit langer Geschichte und spektakulärer Natur.

Istanbul hat sich dabei in den letzten Jahren als besonders beliebte Location herauskristallisiert und viele namhafte Produktionen beherbergt. Wir sehen uns die Film-Highlights einmal genauer an!

James Bond: Immer wieder Istanbul

Kaum eine Filmreihe ist so legendär wie die bisher 25 Teile von James Bond. Der MI6-Agent wurde in seiner Laufbahn bereits von zahlreichen Schauspielern verkörpert und musste sich unzähligen Gefahren stellen.

Die Filme, die ursprünglich auf einer Romanreihe basieren, haben damit ein ganzes Genre geprägt und den Agentenfilm zu dem gemacht, was er heute ist. Deshalb erweitert sich die Filmreihe auch durch zahlreiche Anlehnungen und Parodien, wie die Filme Codename U.N.C.L.E. oder Spy – Susan Cooper undercover.

Auch in der Spielewelt hat James Bond einen Eindruck hinterlassen.

Die Filme schlagen immer wieder neue Rekorde im Box Office und werden von Fans sehnlichst erwartet. In insgesamt drei Filmen durfte Istanbul als Drehort herhalten. Schon 1963 kam die Kulisse der Stadt in Liebesgrüße aus Moskau auf die große Leinwand. Aber auch in Die Welt ist nicht genug und Skyfall darf Istanbul mit seiner unglaublichen Schönheit brillieren. In letzterem konnten Fans Daniel Craig bei einer heißen Fahrt mit dem Motorrad über den Großen Basar beobachten.

Mord im Orient-Express

Der berühmte Roman Mord im Orient-Express begeistert Leser bereits seit vielen Jahrzehnten. Dass die Kriminalgeschichte auch heute noch mitreißen kann, bewies der gleichnamige Blockbuster, der die Handlung 2017 zum bereits fünften Mal auf die Bildschirme brachte. Mit einer absoluten Starbesetzung konnte der Streifen selbst harte Kritiker überzeugen.

Unter anderem spielten im nervenaufreibenden Eisenbahnabenteuer Penélope Cruz, Willem Dafoe, Johnny Depp und Judi Dench mit. Das Buch selbst hat bereits eine starke Verbindung mit Istanbul, denn angeblich soll Agatha Christie ihren Roman im Zimmer 411 im Istanbuler Pera Palace Hotel verfasst haben.

Obwohl der überwiegende Teil des Films in einem Studio in London gedreht wurde, in dem die verschiedenen Eisenbahnabteile nachgebaut wurden, durften auch die Dreharbeiten in Istanbul nicht fehlen. Vieles wurde allerdings nachgestellt. So wurden einige Aufnahmen des Istanbuler Bahnhofs ebenfalls im Studio gemacht, um mehr Freiheit bei den Kamerafahrten und -bewegungen zu haben. Das Feeling von Istanbul aus der damaligen Zeit wird dabei perfekt eingefangen.

The Night Manager

Die britisch-amerikanische Miniserie The Night Manager wurde ebenfalls auf einen Roman basiert, in dem Spionage als zentrales Thema verwendet wird. Ein Brite arbeitet darin als Nachtmanager in einem Luxushotel in Kairo und erhält während seiner Tätigkeit ein paar sehr brisante Dokumente zugespielt, die er der britischen Botschaft übergibt. Als die Behörden allerdings keinen Finger rühren und plötzlich die Frau, die ihm die Dokumente übergeben hat, stirbt, beginnt sich eine spannende Kriminalgeschichte zu entfalten.

Die Miniserie führt Zuseher durch verschiedene Länder und zeigt dabei traumhafte Landschaften, die Lust auf ferne Reisen machen. Gedreht wurde an verschiedenen Orten, darunter in Marokko, Spanien, England und der Türkei. Istanbul wurde für den Dreh mehrerer Stadt- und Schiffszenen verwendet und kann auch hier wieder brillieren. Die Serie kann auf Amazon gestreamt werden und ist kostenlos im Prime-Angebot für Abonnenten enthalten.

Die türkische Hauptstadt Istanbul hat sich in den letzten Jahren zu einem Mekka der Filmwelt entwickelt. Zahlreiche internationale Produktionen nutzen die wunderschönen Kulissen der Stadt bereits, um für einen besonderen Blickfang zu sorgen und die Geschichten noch spannender zu gestalten. Zu den großen Titeln der letzten Jahre zählen Skyfall, Mord im Orient-Express und The Night Manager. Aber auch andere Filme wie Taken, Inferno oder Indiana Jones und der letzte Kreuzzug wurden hier gefilmt. Dazu kommen natürlich auch viele türkische Filme und Serien, die sich über ein wachsendes Publikum freuen.

