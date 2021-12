Teilen

Mulhouse – Im muslimischen Teil des Friedhofs von Mulhouse (Mülhausen) sind mehrere

Dutzend Gräber von Unbekannten geschändet worden. Besucher des Friedhofs bemerkten am vergangenen Samstag (11. Dezember) umgestürzte Blumentöpfe, abgerissene Pflanzen und verschobene Ornamente.

Zur Aufklärung der Friedhofsschändung leitete die Polizei von Mulhouse Ermittlungen ein. Die Bürgermeisterin von Mulhouse, Michèle Lutz, verurteilte die Tat auf Schärfste. Der Regionalrat der Muslime des Elsass (CRCM) bezeichnete die Tat als „feige und abscheulich“ und rief die Behörden dazu auf, alles dafür zu tun, um die Täter dieser abscheulichen Tat festzunehmen und vor Gericht zu stellen.

Auch die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (DITIB) verurteilte den Angriff

und drückte ihre Trauer über die Schändung der muslimischen Grabstätten aus. In der

Mitteilung der DITIB heißt es: „Wie jedes Lebewesen ein Recht auf Leben hat, verdienen

auch die Friedhöfe, auf denen wir uns von unseren Lieben verabschieden, zweifellos unseren Respekt. Gleichwohl es bedauerlich ist, dass der Vandalismus so weit geht, sollte man wissen, dass solche Bewegungen nicht Frankreich repräsentieren, und lässt uns für die Zukunft hoffen“, so die DITIB in einer Verlautbarung gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu.





