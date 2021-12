Griechenland: Zoom-Konferenz der Türkischen Union

Teilen

İskeçe/Xanthi – Anlässlich des heutigen Internationalen Tages der Menschenrechte veranstaltet die Türkische Union İskeçe (İTB) eine Online Zoom-Videokonferenz zum Thema „Die Politik Griechenlands hinsichtlich der Nichtumsetzung von Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) zur türkischen Minderheit in Westthrakien und anderen Minderheiten“.

Die Videokonferenz beginnt heute um 17 Uhr Ortszeit, also 16 Uhr deutscher Zeit. Hauptthema des Online-Meetings ist der seit 38 Jahren durch die Türkische Union von İskeçe geführte Kampf für die Rechte der türkischen Minderheit und die durch Griechenland nicht umgesetzten Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte bezüglich der Verbände der türkischen Minderheit und anderer Minderheiten im Land.

Die Konferenz wird laut Veranstalter simultan ins Türkische und Griechische übersetzt.

Datum: 10. Dezember 2021

Uhrzeit: 17 Uhr Ortszeit (16 Uhr deutscher Zeit)

Moderator: Ozan Ahmetoğlu, Präsident der Türkischen Union İskeçe

Ahmet Kara – Rechtsanwalt und juristischer Berater im Rechtsstreit Bekirusta

„Folgen der Nichtumsetzung der Entscheidungen des EGMR am Fallbeispiel der Türkischen Union İskeçe“

Prof. Dr. Panayotis Dimitras – Direktor der Menschenrechtsorganisation Greek Helsinki Monitor

„Vertragsverletzungsverfahren für Griechenland in Bezug auf Minderheitenverbände“

Çiğdem Asafoğlu – Vorsitzende der Partei für Freundschaft, Gleichheit und Frieden

„Die türkische Minderheit von Westthrakien im Lichte der Menschenrechte“

Pavlos Voskopoulos Filipov – Regenbogen/Vorsitzender der Europäischen Freien Allianz und Vorstandsmitglied des mazedonischen Kulturhauses

„Die mazedonische Minderheit könnte als ‘Medizin’ für den griechischen Regime-Nationalismus dargestellt werden“

Dr. Pervin Hayrullah – Vorsitzende der Menschenrechtskommission der Minderheit Westthrakiens

„Menschenrechte, Dilemmata in der Praxis und das Beispiel Griechenland“

Melek Kırmacı – Direktorin für internationale Beziehungen der Föderation der Westthrakien-Türken in Europa

„Die internationale Dimension im Kampf der Türkischen Union von İskeçe“

Evgenia Naçulidou – Gründungsmitglied der Non-Profit-Organisation ‘Krste Misirkov’

„Offensichtliche Gründe, warum die griechische Justiz sich weigert, Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte umzusetzen“

İlker Çavuşoğlu – Jurist und Rechtsberater im Rechtsstreit Bekirusta

„Die Verpflichtung zur Umsetzung nach der Europäischen Menschenrechtskonvention Artikel 46“

Interessierte können unter folgenden Infos an der Online-Konferenz teilnehmen:

Zoom-Videokonferenz

Meeting id: 85391598290

Passcode: 579046

Kaan Aydin/Athen

