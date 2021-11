„Serbien unterstützt den Kampf der Türkei gegen die FETÖ“

Teilen

Belgrad – Der serbische Innenminister Aleksandar Vulin erklärte am Montag, die Beziehungen seines Landes zur Türkei seien „auf höchstem Niveau“.

Vulin traf mit dem türkischen Botschafter in Belgrad Hami Aksoy zusammen, um die Zusammenarbeit zwischen den Polizeikräften beider Länder zu erörtern, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu.

Er erwarte ein Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen Süleyman Soylu bei der Interpol-Generalversammlung in Istanbul vom 23. bis 25. November.

„Die Beziehungen zwischen der Türkei und Serbien sind im Bereich der Sicherheit sehr weit fortgeschritten. Der Besuch von Minister Aleksandar Vulin wird für die weitere Entwicklung dieser Beziehungen von großer Bedeutung sein“, so Aksoy.

Er fügte hinzu, dass Serbien eines der wichtigsten Länder ist, die die Türkei in ihrem Kampf gegen das Gülen-Netzwerk (FETÖ) unterstütze.

„Ich habe dem Minister besonders für die Solidarität Serbiens in dieser Angelegenheit gedankt“, sagte Aksoy.

Die türkische Regierung beschuldigt den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen, für den Putschversuch am 15. Juli 2016 verantwortlich zu sein, im Zuge dessen die am Staatsstreich beteiligten Soldaten Panzer und Kampfjets unter ihre Kontrolle gebracht, das Parlamentsgebäude bombardiert und versucht haben, den türkischen Staatspräsidenten zu entführen oder zu töten.

248 Menschen kamen in der Putschnacht gewaltsam ums Leben, fast 2.200 wurden verletzt. Des Weiteren wird dem Prediger vorgeworfen, seit Jahren durch die Gründung eines Parallelstaates mithilfe seiner Unterstützer, die den türkischen Staat vor allem in den Bereichen Militär, Polizei und Justiz infiltriert hätten, für den Sturz der Regierung zu kämpfen.

