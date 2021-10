Schlag gegen PKK: Waffen- und Sprengstoffbeschaffer des Terroranschlags von Izmir gefasst

Den türkischen Sicherheitskräften ist ein weiterer Schlag gegen die Terrororganisation PKK gelungen. Bei einer Anti-Terror-Operation gelang es Spezialkräften, den syrischstämmigen PKK-Terroristen Delil Hiso am 4. Oktober festzunehmen.

Izmir – Den türkischen Sicherheitskräften ist ein weiterer Schlag gegen die Terrororganisation PKK gelungen. Bei einer Anti-Terror-Operation gelang es Spezialkräften, den syrischstämmigen PKK-Terroristen Delil Hiso am 4. Oktober festzunehmen.

Der nach Ansicht von Ermittlern mutmaßliche Waffen- und Sprengstoffbeschaffer wird beschuldigt, den 2017 durch zwei PKK-Mitglieder durchgeführten Terroranschlag in Izmir Munition und Bomben besorgt zu haben. Er soll den beiden Terroristen, die beim versuchten Angriff getötet wurden, für die Maschinengewehre, Gewehrpatronen, Handgranaten und TNT-Bombenmaterial von Mardin an die PKK-Terrorzelle nach Izmir gebracht haben.

„PKK-Nähe“: Verfassungsschutz beobachtet Jesiden-Verein

Ermittlungsrichter erlässt Haftbefehl

Polizeibeamte brachten den festgenommenen mutmaßlichen Terroristen einem Ermittlungsrichter bei der Strafabteilung des Amtsgerichts in Izmir vor. Der ermittelnde Richter erließ gegen den Beschuldigten Haftbefehl. Des Weiteren ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Tatverdächtigen auch wegen der Beteiligung an mehreren bewaffneten Angriffen und Sprengstoffanschlägen auf Sicherheitskräfte in Nusaybin/Mardin.

Beim Terroranschlag der PKK 2017 auf ein Gerichtsgebäude in Izmir wurden die beiden Terroristen getötet. Das beherzte Eingreifen des Polizisten Fethi Sekin, der beim Anschlag sein Leben verlor, verhinderte eine höhere Opferzahl unter den Zivilisten. Beim Angriff wurde auch der Justiz-Angestellte Musa Can getötet und neun weitere Personen verletzt.

Die separatistische PKK, die neben der Türkei auch in den USA und der EU als terroristische Organisation geführt wird, ist für den Tod von etwa 40.000 Menschen, darunter zahlreiche Frauen und Kinder, verantwortlich.

