Rückblick auf die neuen Online Casinos im deutschen Unterhaltungsmarkt im Jahr 2021

Die besten neuen Online Casinos in Deutschland im Jahr 2021 – entdecken Sie neue Online Erlebnisse. Rezension und Empfehlungen für Fans von Online Spielen.

Top 10 der neuen Online Casinos in Deutschland im Jahr 2021

Die weltweite Pandemie Covid-19 ging auch an Deutschland nicht spurlos vorüber.

Klassische Casino-Einrichtungen verzeichneten erhebliche Umsatzeinbußen, so dass

neue Online Casinos in Deutschland mittlerweile boomen. Aufgrund der enormen mobilen

Technologie und des überall zur Verfügung stehenden Breitband-Internets, avancieren die

neuen Online Casinos 2021 zu einer sehr populären Freizeitaktivität.

Neue Online Casinos 2021 tragen dem Wettbewerb Rechnung und bieten großzügige

Boni, Freispiele oder andere Belohnungen an. Zur weiteren Attraktivität gibt es erhebliche

Gewinne und progressive Jackpots. Einen guten Ruf erwerben die neuen Online-Casinos

in Deutschland z.B. durch Verzicht auf eine Registrierung.

Wie wählt man das beste neue deutsche Online Casino aus

Neues Online Casino sollte u.a. Angebote den Neukunden mit Bonus anbieten. Lesen Sie

das Kleingedruckte und informieren Sie sich über die Bonusarten. Das beste Online

Casino sollte Sicherheit, Fairness und die europäische Lizenz zur Legalisierung

gewährleisten.

Was können Sie vom neuen deutschen Online Casino erwarten?

Der Markt der neuen Online Casinos in Deutschland ist ständig in Bewegung. Die

steigende Geschwindigkeit der Datenübertragung erlaubt zunehmend innovative Designs

mit leichter Navigation. Außerdem profitieren Sie von zahlreichen Werbeaktionen, Boni,

und neuen Technologien hinsichtlich Fairness, Sicherheit, Service und Geldtransfer.

Playdingo Online

Playdingo erschien 2020 und bietet einen coolen Cartoon-Look mit einem Dingo-Hund. Es

gibt über 2.000 Spiele von über 40 Spiele Anbietern wie u.a. Microgaming, NetEnt,

Quickspin, Wazdan oder Relax. Nach der Registrierung stehen Ihnen 50 Freispiele, drei

unterschiedliche Willkommensboni und ein VIP-Programm mit fünf Stufen zur Verfügung.

Die mobile Version erlaubt einen Betrieb auf allen gängigen Geräten wie IPad oder

Smartphone mit iOS oder Android. Zur Zahlung stehen Ihnen sechs Möglichkeiten zur

Verfügung:

Paysafecard

Flexepin

Neosurf

Kryptowährung:

Bitcoin

Jeton

CashtoCode

Neben der sicheren SSL-Verschlüsselung unterliegt das System einer entsprechenden

Regulierungskommission und iTech Labs sorgt für unabhängige Tests.

Spin Samurai

Das neue Online Casino von Dama N.V. punktet mit einem strukturierten Design und einer

leichten Bedienbarkeit. Die von den Studios Play´n GO und Betsoft über 3000 betriebenen

Spiele beinhalten Online Slots oder Klassiker wie Blackjack. Bei den ersten vier

Einzahlungen kommen Ihnen Willkommensboni, Extraguthaben und Freispiele zugute.

Zahlungsmöglichkeiten:

eco Payz

eco Voucher Gutscheine

Neosurf

MiFinity

Bitcoin

Das Casino lässt sich problemlos per Touch-Eingabe auf dem Smartphone oder Tablet

nutzen. Es verfügt über eine gültige Lizenz der Regulierungsbehörde Curaçao eGaming

und Zufallsgeneratoren überprüfen regelmäßig die RTP-Werte. Außerdem erfolgt die

verschlüsselte SSL-Datenübertragung über das Transferprotokoll von Cloudflare.

Heavy Chips

Das seit 2018 existierende Online-Casino kooperiert mit etablierten Anbietern wie

Microgaming, iSoftBet und NextGen und bietet Ihnen zahlreiche Video-Slots, Poker

Varianten und Spiele wie Blackjack oder Roulette.

Bei der englischsprachigen Oberfläche stehen Ihnen über 1600 Spiele zur Verfügung.

Nach der Anmeldung bekommen Sie 50 Freispiele, später profitieren Sie von vier

verschiedenen Einzahlboni oder Cashback.

Mögliche Zahlungsmöglichkeiten:

Click&Buy

Mastercard

Neteller

Visa Electron

Visa, Skrill

Direct Bank Transfer

Webmoney

Heavy Chips kann problemlos auf Tablets und Smartphones in einem tollen Design

betrieben werden. Es ist mit einer in Europa eher unbekannten Lizenz von HighWeb

Ventures N.V. in Curacao ausgestattet.

Divas Luck Casino

Divas Luck wurde im März 2021 von der Famagousta B.V. Gesellschaft gegründet. Über

das moderne Design lässt das Casino sich leicht navigieren und bietet über 600 Spiele.

Anbieter wie 1×2 Gaming, Evoplay, Booongo und TVBet bieten einen Willkommensbonus

an und der Promo-, Cashback- und Kryptobonus sind ebenfalls interessant.

Über den Browser Ihres mobilen Endgeräts stehen Ihnen sämtliche Aktionen und

Funktionen zur Verfügung.

Einzahlungsmethoden:

Bitcoin-Bargeld

Äther

Banküberweisung

MasterCard

Maestro

Visa

Bitcoin

Welligkeit

Litecoin

Divas Luck ist von Curacao offiziell lizenziert, Ihre ID ist unveränderbar und ein 128-bit

SSL Protokoll verschlüsselt jede Operation.

Pino Casino

Es wurde 2021 von dem etablierten Unternehmen N1 Interactive Ltd. gegründet.

Momentan gibt es ca. 2000 Spiele von 30 Anbietern wie NetEnt, Microgaming und

Quickspin. Es gibt Klassiker oder moderne Video Slots zu bekannten Serien.

Profitieren Sie von den Willkommens- und Ersteinzahlungsboni, Freispielen, regelmäßigen

Verlosungen, Geldgeschenke, einem VIP-Club und Cashback Angeboten.

Zahlungsarten:

MasterCard

Maestro

Bank- oder Sofortüberweisung

Trustly

Neteller

Skrill

ecoPayz

iDebit

Instadebit

Neosurf

Die meisten Spiele bietet Pino Casino über alle üblichen Browser mobil an. Moderne

Verschlüsselungstechnik und die Lizenzierung durch die Malta Gaming Authority sorgen

für Sicherheit.

Dinospin

Das Design des seit 2020 existierenden Casinos orientiert sich am Jurassic World-Thema.

Es bietet neue Slots, Live-Spiele wie Roulette und die Auswahl zwischen über 2500

Spielen der Anbieter wie MrSlotty, Endorphina oder Gamomat.

Als Boni stehen Spin & Chil, vier Einzahlungen, Live-Casinos, Reload-Freispiele, Jackpot-Wochenende, wöchentliche 2000€ Rennen, Lucky Egg und wöchentliche Freispiel-Drops zur Verfügung.

Einige Zahlungssysteme:

Visa

MasterCard

Neteller

Paysafecard

Banküberweisung

Bitcoin

Eine mobil optimierte Webseite lässt Sie auf dem Handy und Tablet nicht nur spielen,

sondern alle Vorgänge auch verwalten. Das Dinospin Casino verfügt über eine Curacao

Lizenz und die Daten unterliegen einer SSL-Verschlüsselung.

Turbico

Die rasante Casino-Action von N1 Interactive Ltd. gibt es seit 2019. Als

Willkommensbonus gibt es bis zu 333 Euro und maximal 300 Freispiele. Profitieren Sie

von weiteren Vorteilen wie wöchentliche Freispiele, Reload-Boni u. ä.

Insgesamt stehen Ihnen über 800 Spiele von Unternehmen wie NetEnt, Play’n GO oder

Quickspin zur Verfügung. Über Ihren Browser können Sie auf Ihrem Smartphone und

Tablet mobil spielen. Sämtliche Kontrollelemente sind auf dem kleinen Bildschirm gut zu

erkennen.

Zahlungsarten:

MasterCard

Bank- od. Sofortüberweisung

Trustly

Paysafecard

Für die Sicherheit sorgen moderne Verschlüsselungssysteme und die Lizenz der Malta

Gaming Authority.

OG Casino

Das neue Online Casino wurde 2020 gestartet und das Design erinnert an Mafia-Filme.

Für den Betrieb zeigt sich HighWeb Ventures N.V. verantwortlich, für die über 2500 Spiele

über 40 Softwarehersteller wie Mr. Slotty, iSoftBet, oder Pragmatic Play.

Nach der Registrierung erhalten Sie 50 Freispiele und einen Willkommensbonus. Später profitieren Sie von Einzahlboni, Cashback Aktionen, Freispielen, wöchentlichen Slot-

Turnieren und einem VIP-Programm. Die Seite (HTML5) lässt sich über jedes Tablet oder

Smartphone mobil nutzen.

Zahlungsmöglichkeiten:

Neosurf

Paysafecard

Flexepin

Bitcoin

Moderne Verschlüsselungstechnologien, die Lizenzierung durch Curacao èGaming und

regelmäßige Test von z.B. iTech Labs gewährleisten eine erhebliche Sicherheit.

Boka Casino

Das Casino startete im März 2021 mit lustigen Charakteren, viel Musik und kräftigen

Farben. Der Willkommensbonus beinhaltet bis zu 500€ und 200 Freispiele, später Bonus-

Spins, VIP-Systeme und Cashback Aktionen. Für ungetrübten Spielspaß sorgen über 2500 Spiele wie die goldenen Siebener aus Las Vegas von über 25 Anbietern. Boka Casino läuft samt Navigation problemlos auf Android,

iOS oder Windows auf dem installierten Browser.

Zahlungsmethoden:

Visa

Mastercard

Klarna

Trustly

Banküberweisung

ecoPayz

Zur Sicherheit wurde das Casino von der Malta Gaming Authority lizenziert und läuft mit

einer 128 Bit SSL-Verschlüsselung.

Vegaz Casino

Im Jahr 2020 erschien das leicht navigierbare Casino von Mirage in Blau und Weiß. Es

gibt über 3.000 Spiele der Kategorien Automaten, Tischspiele oder Video Slots von ca. 50

Anbietern wie NetEnt oder Play’n GO.

Der Willkommensbonus hält insgesamt 1.000 Euro und 150 Freispiele für die ersten drei

Einzahlungen bereit sowie Sonderaktionen wie das VIP Programm.

Zahlungsmethoden (u.a.):

Visa und Master- oder Paysafecard

Neteller

Giropay

Sofort Überweisung

EcoPayz

Mobil lassen sich alle Spiele über Ihr Smartphone oder Tablet problemlos steuern. Eine

Lizenz aus Curacao und modernste SSL-Verschlüsselungstechnik sorgen für perfekte

Sicherheit.

Fazit

Generell sollten Sie Ihr neues Online-Casino sehr verantwortungsbewusst auswählen.

Besonders als Neuling sollten bei Ihrer Entscheidung Kriterien wie Boni, Spielesammlung,

Lizenzierung und Zahlungsalternativen eine wesentliche Rolle spielen. Werden zum

Beispiel Kryptowährungen akzeptiert? Achten Sie auf jeden Fall darauf, ob ein neues

Online-Casino von den obersten Aufsichtsbehörden lizenziert wurde.