Drei Crypto Trading Strategien für Anfänger

Es gibt unzählige Möglichkeiten, vom Handel mit Kryptowährungen zu profitieren. Handelsstrategien helfen Anfängern wie Profis dabei, ihre Techniken in einem konsistenten Rahmen zu organisieren und immer wieder anwenden zu können. Die Techniken können so kontinuierlich verbessert und überwacht werden und werden so schließlich zur eigenen Strategie.

Anfänger profitieren zudem von vorgefertigten Strategien, die grundsätzlich sehr leicht anzuwenden sind und nach ausreichend Training an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden können. Die beiden wichtigsten Aspekte, die bei der Entwicklung einer Handelsstrategie berücksichtigt werden müssen, sind die technische Analyse (TA) und die Fundamentalanalyse (FA).

Bevor Anfänger sich eine passende Strategie suchen sollten sie sich also mit diesen beiden Faktoren auseinandersetzen, um verstehen zu können worauf welche Strategie basiert und wie sie funktioniert. Es gibt unzählige Strategien, die auch für den Handel mit Kryptowährungen verwendet werden können. Wir haben uns die drei beliebtesten Strategien für Anfänger genauer angesehen. Unser Bericht konzentriert sich hauptsächlich auf Strategien für Kryptowährungen. Diese können jedoch auch für andere Finanzanlagen wie Währungen, Aktien, Optionen oder Edelmetalle genutzt werden.

Was ist eine Handelsstrategie?

Die Strategien für das Crypto traden können als umfassender Ansatz für alle Kauf- und Verkaufsaktivitäten beschrieben werden. Die Strategie stellt einen Rahmen dar, der die wichtigsten Vorgehensweisen und Merkmale beim Handel festhält. Es gibt viele Strategie-„Vorlagen“, die von Tradern mit sammeln von Erfahrung angepasst werden können, sodass fast jeder Trader schlussendlich seine ganz eigene Strategie entwickelt hat.

Der Handelsansatz kann zudem dazu beitragen, das Risiko von Verlusten zu minimieren, indem viele unnötige Schritte eliminiert werden. Eine Strategie ist grundsätzlich nicht zwingend erforderlich, um am Handel mit Kryptowährungen oder anderen Vermögenswerten teilzunehmen, kann aber schwerwiegende Verluste vermeiden.

Oft passieren unerwartete Dinge, die den Markt beeinflussen, wer dann nicht vorbereitet ist und eine Strategie hat, die in jedem Fall greift, handelt schnell emotional und verliert viel Geld. Mit anderen Worten, mit einer Trading-Strategie ist jeder Trader auf alle möglichen Ereignisse vorbereitet und kann überlegt handeln. Emotionale und impulsive Entscheidungen können so eliminiert werden, denn diese erhöhen das Verlustrisiko extrem.

Die Handelsstrategien

Es gibt verschiedene Handelsstrategien, die für einen aktiven oder passiven Handel geeignet sind. In diesem Artikel werden aktive Handelsstrategien vorgestellt, die für Anfänger und fortgeschrittene Trader geeignet sind. Die aktiven Strategien erfordern mehr Zeitinvestment und Aufmerksamkeit, da sie eine häufigere Überwachung und Portfoliomanagement benötigen als passive Strategien.

Swing-Trading-Strategie

Beim Swing Trading handelt es sich um eine Strategie, die für den kurzfristigen und längerfristigen Handel gedacht ist. Die Positionen werden länger als einen Tag gehalten, aber maximal einen Monat. Viele Strategie-Anwender beschränken sich beim Halten der Positionen auf maximal eine Woche.

In gewisser Weise kann Swing Trading als das Zwischenmaß von Daytrading und Trend-Trading verstanden werden. Beim Daytrading werden Positionen am selben Tag gekauft und verkauft. Die Trend Trading Strategie wird im Folgenden erläutert. Swing-Trader versuchen grundsätzlich, die sogenannten Volatilitätswellen (Swings) auszunutzen, die sich gern über mehrere Tage oder Wochen hinziehen. Swing-Trader können eine Kombination aus technischen und fundamentalen Faktoren nutzen, um ihre Handelsideen umzusetzen. Es ist bei dieser Strategie möglich, dass Geduld gefragt ist, da es länger dauern kann, bis grundlegende Veränderungen reproduziert werden. Swing Trading ist möglicherweise die am besten geeignete aktive Handelsstrategie für Anfänger.

Ein wesentlicher Vorteil des Swing-Tradings besteht darin, dass die Swings eine gewisse Zeit benötigen, um klare Signale zu geben und dennoch sind sie kurz genug, sodass es nicht allzu schwierig ist, den Überblick zu behalten. Dies gibt Tradern ausreichend Zeit, um über ihre Entscheidungen nachzudenken. In den meisten Fällen haben sie genügend Zeit, um auf die Entwicklung des Handels zu reagieren. Beim Swing Trading können Entscheidungen relativ „langsam“ und rational getroffen werden.

Trend-Trading-Strategie

Die Trend Trading Strategie, auch als Positionshandel bekannt, ist eine Handelsstrategie, bei der die Trades über einen längeren Zeitraum gehalten werden. Im Normalfall halten Trend-Trader die Positionen einige Monate. Wie der Name dieser Strategie bereits erahnen lässt versuchen die Trader die Informationen zu nutzen, die sie zum Beispiel auf bekannten Portalen wie Coinmarketcap finden.

Ein großer Vorteil dieser Strategie, Trend-Trader können in einem Aufwärtstrend eine Long-Position eingehen und in einem Abwärtstrend eine Short-Position und somit sowohl bei steigenden als auch fallenden Kursen Profit machen. Bei der Trend-Strategie wird davon ausgegangen, dass sich der Basiswert weiterhin in Trendrichtung bewegt.

Allerdings müssen Trend-Trader auch die Möglichkeit einer Trendumkehr berücksichtigen. Die Trader können gleitende Durchschnitte, Trendlinien und andere technische Indikatoren nutzen, um zu versuchen, ihre Erfolgsquote zu erhöhen und finanzielle Risiken zu mindern. Trend-Trading kann perfekt für Anfänger sein, wenn sie sich ausgiebig mit der Strategie und den Analyse-Tools auseinandersetzen und ihr Wissen erweitern.

Scalp-Trading-Strategie

Bei der Scalp-Trading-Strategie handelt es sich um eine der schnellsten Handelsstrategien, die es gibt. Trader versuchen bei dieser Strategie kleinste Kursbewegungen und Trends auszunutzen, um Gewinn zu machen. Es ist eine Strategie, bei der sich die Trader darauf konzentrieren, immer wieder kleine Bewegungen auszunutzen. Scalp-Trader wollen die Positionen nicht lange halten, sondern schnell wieder verkaufen, um die nächste Bewegung zu erwischen. Es ist durchaus üblich, dass Scalp-Trader Positionen innerhalb von Sekunden öffnen und schließen.

Aus diesem Grund wird Scalp-Trading oft mit dem Hochfrequenzhandel (HFT) in Verbindung gebracht. Diese Strategie kann besonders lukrative sein, wenn ein Trader auf eine Marktineffizienz stößt, die immer wieder vorkommt und die er ausnutzen kann. Jedes Mal, wenn es passiert, kann der Händler kleine Gewinne erzielen, die sich im Laufe der Zeit summieren. Scalp-Trading eignet sich im Allgemeinen hervorragend für liquide Märkte, bei denen das Ein- und Aussteigen von Positionen relativ reibungslos und vorhersehbar ist. Scalp-Trading ist eine fortgeschrittene Handelsstrategie, die aufgrund ihrer Komplexität nicht für absolute Anfänger empfohlen wird. Die Strategie erfordert auch ein tieferes Verständnis der Mechanik von Märkten. Wer die Scalp-Strategie anwenden möchte, sollte sich zuerst einmal auf einem Demo-Konto ausprobieren und trainieren.

