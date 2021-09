Warum manche Menschen Immobilien verkaufen, um Bitcoin zu kaufen

Teilen

Bitcoin verzeichnete im vergangenen Jahr ein jährliches Wachstum von mehr als 860 % und stieg von 6.700 $ auf 58.000 $ pro Coin. Experten sagen voraus, dass Bitcoin den Immobilienmarkt in den kommenden Jahren erheblich beeinflussen wird und eine neue Plattform für die meisten Transaktionen bietet. Der kontinuierliche Anstieg des Bitcoin-Preises macht ihn zu einem der lukrativsten Finanzinstrumente für Immobilienkäufer und -verkäufer. Hier sind die wichtigsten Gründe, warum Menschen zunehmend Immobilien verkaufen, um Bitcoin zu kaufen.

Rasche Aufwertungsrate

Kryptowährungen wie Bitcoin sind sehr volatil. Sie sind jedoch auch sehr widerstandsfähig gegenüber Marktveränderungen und haben ein größeres Wertsteigerungspotenzial, wie die jüngste Entwicklung von Bitcoin gezeigt hat. Bitcoin hat in den letzten drei Jahren um mehr als 120.000 % zugelegt. Das ist lukrativer als Bargeldwährungen wie der USD, der jedes Jahr an Wert verliert, und viel mehr als der Verbraucherpreisindex. Finanzmarktberichte weisen auf eine jährliche Inflation von etwa 10 % hin, was bedeutet, dass Ihre Kaufkraft auf nur 75 % dieser Dollar sinken würde, wenn Sie sie etwa drei Jahre lang halten. Andererseits erhalten Sie durch das Halten von Bitcoin mehr Kaufkraft, wenn Sie mehr Eigentum erwerben.

Bessere Preise

Obwohl Kryptowährungen einen sehr hohen Wertzuwachs aufweisen, ist ihre Liquidität begrenzt. Das ermöglicht es cleveren Immobilienverkäufern, mehr Bitcoin zu verlangen als sie es in Dollar tun würden. Immobilienkäufer, die Kryptowährungen verwenden, sind in der Regel bereit, den zusätzlichen Preis zu zahlen, um ihre Investitionen zu diversifizieren. Infolgedessen akzeptieren vorausschauende Verkäufer Bitcoin, weil sie bessere Preise versprechen als die Annahme von Bargeld.

Außerdem fallen bei Bitcoin geringere Transaktionsgebühren an, was den Verkäufern ebenfalls erhebliche Kosteneinsparungen ermöglicht. Sie können mehr Eigentum erwerben, mit Kryptowährungen handeln oder sie mit den Gewinnen langfristig halten. Automatisierte Krypto-Börsen wie https://immediatesedge.de/ bieten Handelstipps, aktuelle Marktprognosen und Preisbewegungen, um Ihnen zu helfen, die Rendite aus Ihren Investitions- und Handelsaktivitäten zu maximieren.

Steuerliche Vorteile

Der Verkauf von Immobilien gegen Kryptowährungen ist wie der Tausch eines Vermögenswerts gegen einen anderen. Bitcoin verspricht jedoch erhebliche Kapitalgewinne, die Sie auf die Gewinnerseite bringen. Wenn beispielsweise Ihre Kryptowährung um Tausende von Prozenten aufgewertet wurde, ist Ihre Basis fast null. Folglich wäre der Wert Ihrer Immobilie um eine große Spanne gestiegen, wenn Sie sie schon lange besitzen. Die Umstände und Investitionsziele machen es jedoch schwierig, zum Marktwert zu verkaufen.

Daher können sich Immobilienkäufer und -verkäufer gemeinsam auf Verkaufspreise innerhalb einer bestimmten Spanne einigen, um Kapitalgewinne zu verwalten. Der Verkauf gegen Kryptowährung kann es beiden Parteien ermöglichen, ihr Risiko von Kapitalgewinnen zu reduzieren, im Gegensatz zum Dollar. Obwohl der Wert eines Dollars immer 1 Dollar beträgt, ist Bitcoin in mehrere kleinere Einheiten teilbar, was Ihnen erhebliche Steuervorteile bietet.

Betrugsbekämpfung

Der Immobilienmarkt ist voll von betrügerischen Aktivitäten, die sehr frustrierend sein können. Viele Verkäufer haben von Fällen berichtet, in denen die Käufer nach Erhalt der Eigentumsurkunden keine Zahlung leisten. Manchmal beschlagnahmen die Banken die Gebühren, bevor die Verkäufer sie erhalten. Die Akzeptanz von Bitcoin verhindert solche Fälle aufgrund der zugrunde liegenden Blockchain-Technologie.

Bitcoin-Transaktionen erfolgen ausschließlich elektronisch über das Netzwerk, ohne Zwischenhändler. Außerdem verifiziert und kompiliert die Blockchain alle Transaktionsdaten in einem permanenten gemeinsamen Hauptbuch. Dies bietet einen aktuellen, genauen und zuverlässigen Nachweis der Transaktionen und verhindert Betrugsfälle. Neben Geldüberweisungen können Verkäufer die Blockchain auch für die Übertragung von Urkunden nutzen, was für beide Seiten mehr Transparenz und Sicherheit bedeutet.

Der Verkauf von Immobilien für Bitcoin mag wie ein neues Konzept erscheinen, aber es bietet ein erhebliches Potenzial zur Steigerung Ihrer Kaufkraft mit erheblichen Steuervorteilen. Es handelt sich um eine kreative Strategie, die Ihren Immobilieninvestitionsplänen zu neuen Höhen verhelfen könnte.

