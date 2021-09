Türkische Volleyballerin Eda Erdem bricht historischen Rekord

Die herausragende türkische Volleyballerin Eda Erdem hat einen historischen Rekord aufgstellt. Sie wurde nach 2015, 2017, und 2019 auch bei der diesjährigen Volleyball-Europameister zur besten Mittelblockerin gekürt. Sie ist somit die erste Volleyballerin in der Geschichte, die zum vierten Mal in Folge diesen Titel erhält.

Erdem, die Spielfkapitänin sowohl der türkischen Volleyball-Nationalmannschaft als auch von Fenerbahçe Istanbul, bedankte sich auf Twitter bei ihren Teamkolleginnen.

„2015, 2017, 2019, 2021… So viel Stolz, so viel Glück“, twitterte sie und bedankte sich bei ihren Mannschaftskameradinnen für ihre Hilfe. Sie spielten die „größte Rolle“ bei desem Erfolg. „Gut, dass es euch gibt“, so die 1,90m-große Erdem.

Auch Fenerbahçe gratulirte Erdeme und betonte, dass sie als „beste Mittelblockerin“ in das „Dream Team“ der Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 2021 gewählt wurde.

Top-100-Player

Der Internationake Volleyballverband (FIVB) erwähnte Erdem im Februar zudem in der Liste der 100 besten Volleyballerinnen weltweit. Die Roster 100-Liste umfasst 100 Schlüsselspieler und -teams, die die Volleyballwelt mit ihren Erfolgen und Geschichten von 2010 bis 2020 beeinflusst und begeistert haben, so der Verband in einer Erklärung.

Erdem spielt seit 2008 mit der Trikotnummer 14 für Fenerbahçe Istanbul. Bevor sie zu Fenerbahçe kam, spielte sie 4 Jahre lang für Beşiktaş Istanbul (2004-2008). Sie hat 185 Mal für die türkische Nationalmannschaft gespielt.

In Doha, Katar, gewann sie mit Fenerbahçe die FIVB-Klubweltmeisterschaft 2010 und wurde zur besten Aufschlägerin gekürt. Sie spielte mit Fenerbahçe bei der FIVB-Klubweltmeisterschaft 2012 in Doha und verhalf ihrem Team nach einem 3:0-Sieg gegen die Lancheras de Cataño aus Puerto Rico zur Bronzemedaille.

Einige ihrer Auszeichnungen sind:

Einzelspielerinnen

2009 Türkischer Supercup „Wertvollste Spielerin“

2010 Europäische Volleyball-Liga „Beste Blockerin“.

2010 FIVB-Vereinsweltmeisterschaft „Beste Aufschlägerin“.

2010-11 Aroma-Volleyball-Liga der Frauen „Beste Zuspielerin“.

2011 Europäische Liga „Bester Aufschläger“

2015 Volleyball-Europameisterschaft „Bester Mittelblocker“

2015-16 CEV Women’s Champions League „Beste Mittelblockerin“

2017 Europameisterschaft „Bester Mittelblocker“

2018 Nations League „Bester Mittelblocker“

2019 Europameisterschaft „Bester Mittelblocker“

2020 CEV Tokio Qualifikation „Bester Mittelblocker“

2020-2021 CEV Women’s Champions League „Beste Mittelblockerin“

2021 Nations League „Bester Mittelblocker“

Nationalmannschaft

2009 Europa-Liga – Silbermedaille

2010 Europaliga – Bronzemedaille

2011 Europaliga – Silbermedaille

2011 Europameisterschaft – Bronzemedaille

2012 FIVB Welt Grand Prix – Bronzemedaille

2017 Europameisterschaft – Bronzemedaille

2019 Europameisterschaft – Silbermedaille

2021 Nationenliga – Bronzemedaille

2021 Europameisterschaft – Bronzemedaille