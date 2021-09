IS-Terroristen an der türkisch-syrischen Grenze festgenommen

Den türkischen Sicherheitsbehörden ist ein weiterer Schlag gegen das Terrornetzwerk IS gelungen. Ein mit internationalem Haftbefehl gesuchter Extremist der Terrororganisation DAESH/IS wurde mit drei weiteren Terroristen bei der versuchten illegalen Grenzüberquerung von Syrien in die Türkei festgenommen.

Wie das türkische Verteidigungsministerium im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, seien die DAESH-Terroristen an der Grenze von Syrien in der türkischen Provinz Hatay von Grenzschützern bemerkt und festgenommen worden. Die erkennungsdienstliche Behandlung hätte ergeben, dass gegen einen Terroristen ein internationaler Haftbefehl vorgelegen habe. Um weitere Anschläge zu verhindern, gehen türkische Sicherheitskräfte seit geraumer Zeit energisch gegen das IS-Terrornetzwerk vor. Das Land war in den letzten Jahren mehrmals Ziel von Anschlägen des IS. Wie der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan wiederholt darauf hinwies, diene die entschiedene Bekämpfung des IS auch dem Schutz Europas.

6 PKK-Terroristen im Nordirak getötet

Bei Anti-Terror-Operationen der türkischen Armee gegen die Terrororganisation PKK im Operationsgebiet Pençe-Şimşek (Kralle-Blitz) des Nordirak sind nach Informationen des türkischen Verteidigungsministeriums sechs PKK-Terroristen außer Gefecht gesetzt worden.

