Global Refund Group Review – Echte Profis, die Online-Betrugsopfern helfen

Wir wissen, dass viele, die dies lesen, bereits Geld beim Online-Handel verloren haben. Egal, ob Sie Ihr Geld durch einen Forex-, CFD- oder Binäroptions-Betrug verloren haben, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Sie das Geld nicht auf eigene Faust zurückbekommen werden. Deshalb haben wir einen gründlichen Blick auf die Welt der Chargeback-Unternehmen geworfen, und heute werden wir unsere Global Refund Group Review durchgehen.

Rückerstattungsunternehmen helfen Menschen, ihr Geld nach einem Betrug zurückzubekommen. Jede Betrugstransaktion besteht aus mehreren Teilen. Es gibt den Betrugsvermittler, den Zahlungsabwickler und die Aufsichtsbehörden. Die Navigation in diesem komplexen Gefüge übersteigt die meisten Menschen, daher stellen Rückerstattungsunternehmen wie die Global Refund Group erfahrene Teams in diesen Bereichen zusammen, um verlorene Gelder für ihre Kunden zurückzuholen.

Was macht den Umgang mit Betrugs-Brokern so schwierig?

Betrugs-Broker sind notorisch schwer zu handhaben, wenn man eine Rückerstattung sucht. Es ist nicht so, dass Sie einfach die Beschwerdelinie des Unternehmens anrufen können. Betrugsopfer sind aufgrund einiger Schlüsselfaktoren nur schwer in der Lage, Gelder zurückzuerhalten.

Fehlende Regulierung

Ein seriöser Broker hat eine Lizenz von einer oder mehreren Finanzbehörden. Diese sind in der Regel länderspezifisch. Beispiele sind die National Futures Association in den USA, die Financial Conduct Authority in Großbritannien und die Cyprus Securities and Exchange Commission in Zypern. Diese Organisationen überwachen ihre lizenzierten Broker sorgfältig und haben strenge Regeln. Leider lassen sich viele Betrugsmakler nicht registrieren, so dass es niemanden gibt, an den man sich wenden kann, um Strafen oder Korrekturen zu veranlassen. Selbst registrierte Broker können immer noch Leute betrügen, aber es gibt eine transparente Befehlskette für die Einreichung einer Beschwerde.

Anonymität

Ein großer Teil des Umgangs mit Rückbuchungen besteht darin, den tatsächlichen Standort und die Kontaktinformationen des Maklers zu finden. Sie lügen oft und behaupten, sie hätten ihren Sitz in Großbritannien oder den USA, obwohl sie sich in Wirklichkeit in irgendeinem obskuren Steuerparadies befinden. Ohne ihren tatsächlichen Standort ist nicht klar, welche Behörden helfen können.

Die meisten Banken und Zahlungsabwickler verlangen eine angemessene Maßnahme zur Beilegung eines Streitfalls, bevor eine Kreditkartenrückbuchung erfolgt. Das bedeutet, dass man sich direkt mit dem Broker in Verbindung setzt. Aber was tun Sie, wenn die Telefonleitungen tot sind? Die angegebene Adresse ist erfunden, und das Unternehmen ist nicht registriert – wie sollen Sie es finden? Hier kommt die Kompetenz eines Rückerstattungsunternehmens ins Spiel.

Wie geht die Global Refund Group mit diesen Herausforderungen um?

Während unserer Prüfung der Global Refund Group haben wir untersucht, wie das Unternehmen mit diesen allgemeinen Herausforderungen umgeht. Wir fanden heraus, dass ihr Team in hohem Maße in der Lage ist, Gelder zurückzuerhalten, selbst in Fällen, in denen die Broker nicht reguliert sind, anonym sind und sich in Offshore-Jurisdiktionen befinden.

Über ihre Köpfe hinweg handeln

Die Global Refund Group verfügt über viele Werkzeuge, um Gelder erfolgreich zurückzubekommen, auch wenn keine Finanzaufsichtsbehörde involviert ist. Zu ihrem Team gehören Mitglieder mit früherer Erfahrung im Bankwesen und in der Zahlungsabwicklung. Das gibt ihnen einen einzigartigen Einblick in den Chargeback-Prozess.

Sie kennen die Anforderungen, die für eine erfolgreiche Rückbuchung gelten, und können die Fälle zuverlässig bearbeiten. Außerdem hat das Fehlen einer Finanzaufsichtsbehörde, bei der eine Beschwerde eingereicht werden kann, keinen Einfluss auf das Ergebnis, da die Global Refund Group genau weiß, welche Dokumente und Materialien für eine Rückbuchung erforderlich sind.

Aufspüren Ihrer Betrüger

Das Team der Global Refund Group besteht auch aus Experten für Cybersicherheit. Sie sind sehr versiert darin, Betrüger aufzuspüren, um eine Rückerstattung zu veranlassen. Dies ist oft alles, was erforderlich ist, um Kundengelder zurückzuerhalten. Wenn der Betrugsmakler sieht, dass der Kunde ein Rückbuchungsunternehmen beauftragt hat, ihn erfolgreich aufzuspüren, erstattet er dem Kunden manchmal freiwillig das Geld zurück.

Durch das Aufspüren des tatsächlichen Standorts der Betrüger verlaufen auch weitere Schritte zur Rückerstattung von Geldern reibungsloser. Die Global Refund Group stellt sicher, dass ein angemessener Versuch unternommen wurde, die Betrüger zu kontaktieren. Wenn die Betrüger über ihren Aufenthaltsort gelogen haben, kann Global Refund Group durch das Auffinden der tatsächlichen Adresse außerdem nachweisen, dass die Transaktionen unrechtmäßig waren.

Global Refund Group Review – Tools zur Wiedererlangung von Geldern

Wie geht Global Refund Group also vor, um eine Rückerstattung für ihre Kunden zu erhalten? Wir haben bereits die Möglichkeit besprochen, dass die Betrüger das Geld freiwillig herausgeben, aber was ist, wenn sie es nicht tun? In diesem Fall ist der direkteste Ansatz, den Global Refund Group wählt, das Chargeback-Verfahren zu nutzen.

Was ist eine Kreditkartenrückbuchung, und wie kann sie helfen?

Eine Kreditkartenrückbuchung ist ein Instrument zur Rückabwicklung einer Transaktion. Banken und Zahlungsabwickler verfügen über dieses Instrument für verschiedene Szenarien wie Betrug oder in einigen Fällen sogar für falsche Transaktionen. Es ist die letzte Möglichkeit, Geld zurückzubekommen, ohne jemanden deswegen vor Gericht zu bringen.

Bei der Rückbuchung selbst wird das Geld einfach vom Empfänger zurückgenommen und auf das Konto des Absenders überwiesen. Die Banken wissen, dass dieser Prozess missbraucht werden könnte. Sie verstehen, dass Menschen Produkte und Dienstleistungen erhalten und dann eine falsche Rückerstattung erzwingen könnten. Da so etwas vorkommt, gibt es strenge Anforderungen, um festzustellen, dass eine Rückbuchung legitim ist.

Die erste wurde bereits erwähnt. Es muss einen Versuch geben, das Problem mit der anderen Partei zu lösen. Als Nächstes muss es ein explizites Element geben, dass die andere Partei ihren Verpflichtungen nicht nachkommt. Zum Beispiel, wenn Sie einen Bauunternehmer für die Reparatur Ihres Daches bezahlt haben und dieser einfach nicht auftaucht. Dies ist ein offensichtliches Beispiel, aber die Fälle können noch viel subtiler sein.

Im Falle von Online-Investitionsbetrug stellt die Global Refund Group fest, dass der betrügerische Makler seinen Teil der Abmachung nicht eingehalten hat. Sie verwenden Dokumente wie Ihre Transaktionsaufzeichnungen mit dem Broker und E-Mails oder andere Kommunikation, um dies festzustellen. Es ist wichtig anzumerken, dass dies eine sehr weit gefasste Erklärung für Leute ist, die noch nie etwas von Rückbuchungen gehört haben. Der eigentliche Prozess der Einreichung einer Kreditkartenrückbuchung ist komplex. Sie benötigen einen Fachmann, der sich um die eigentlichen Einzelheiten kümmert. Wenn Ihre Kreditkartenrückbuchung aufgrund von Fehlern bei der Einreichung abgelehnt wird, kann dies die Einreichung in der Zukunft erheblich erschweren.

Global Refund Group erzielt Ergebnisse

Wir haben das Team und den Prozess während unserer Überprüfung der Global Refund Group untersucht, aber wie übersetzt sich das in tatsächliche Ergebnisse? Nun, dieses Unternehmen hat derzeit eine Erfolgsquote von 97 %, was in dieser Branche sehr beeindruckend ist. Ein Grund dafür, dass die Erfolgsquote so hoch ist, ist, dass sie jeden Fall während der kostenlosen Beratung sorgfältig bewerten und nur Fälle annehmen, von denen sie glauben, dass sie mit einer erfolgreichen Rückerstattung enden werden.

Ist die Global Refund Group das richtige Unternehmen für Sie?

Insgesamt sticht die Global Refund Group als eines der gründlicheren Rückerstattungsunternehmen hervor. Während andere Unternehmen dazu neigen, aufgrund mangelnder Informationen falsche Anträge zu stellen, weiß das erfahrene Team der Global Refund Group genau, was sie brauchen und wie sie es finden können. Jeder, der Geld durch einen Online-Anlagebetrug verloren hat, könnte davon profitieren, sich für eine kostenlose und unverbindliche Beratung anzumelden.