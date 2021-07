Urlaub zuhause – 5 Tipps, wie Sie zuhause Urlaub machen können

Teilen

Wenn Sie Ihren Urlaub zuhause verbringen möchten oder müssen, gibt es viele Möglichkeiten, auch ohne weite Reisen echtes Urlaubsfeeling aufkommen zu lassen. Im Folgenden haben wir fünf Tipps für Sie zusammengefasst, wie Sie den Urlaub zuhause verbringen können.

Auch wenn es natürlich immer etwas anderes ist, ob man zuhause oder an einem fremden Ort ist, so lässt sich das Fernweh mit einigen kleinen Ideen doch deutlich lindern. Gehen Sie offen an neue Dinge heran, machen Sie das Beste aus der Zeit zuhause und versuchen Sie, den Alltagsstress zu vergessen und besondere Tage zu erleben.

1. Echtes Urlaubsflair durch außergewöhnliches Essen

Viele genießen den Urlaub erst so richtig wegen des guten Essens. Doch was spricht dagegen, auch zuhause mal etwas außergewöhnlicher zu kochen und exotisches Essen zu genießen. Rezepte finden sich im Internet en masse und viele kulinarische Köstlichkeiten aus Südeuropa oder Fernost lassen sich recht einfach auch zuhause zubereiten. Auch mit einem besonderen Frühstück, wie man es sonst nur aus dem Hotel kennt, können Sie echtes Urlaubsflair aufkommen lassen und es sich zuhause so richtig gutgehen lassen.

2. Badespaß wie im Wellness-Hotel

Heute gibt es auch für zuhause mit überschaubarem Kostenaufwand viele Möglichkeiten, die Vorzüge eines Swimmingpools im Garten oder eines aufblasbaren Whirlpools auf der Terrasse oder im Garten zu nutzen. Solche Pools verfügen über eine Elektroheizung, sind mit zusätzlichen Funktionen wie Massagestrahl und einer Wasserfilteranlage ausgestattet und sind im Vergleich zu einer klassischen Badewanne oder Dusche ein echtes Highlight.

Einen ausführlichen Testbericht und weitere Informationen zu solchen aufblasbaren Whirlpools für zuhause finden Sie auf dieser Website. Der große Vorteil im Vergleich zu festinstallierten Whirlpools: Sie lassen sich an verschiedenen Stellen relativ einfach auf- und abbauen.

3. Wellness-Wochenende mit allem drum und dran

Auch ohne den Besuch eines teuren Wellness-Hotels können Sie sich zuhause an einem Wochenende richtig verwöhnen. Am besten klappt das natürlich mit einem Partner oder einer Partnerin. Genießen Sie ausgiebige Massagen, Ölbäder, machen Sie es sich zuhause mit besonderen Düften, sanftem Licht und ruhiger Musik richtig gemütlich und nutzen Sie Möglichkeiten wie Fußbäder, Maniküre und Pediküre sowie außergewöhnliches Essen. Auch ein außergewöhnliches Frühstück mit frischem Obst, Säften & Co., das Sie etwas aufwändiger gestalten als sonst, kann eine Wohlfühl-Atmosphäre aufkommen lassen, die einem Wellness-Urlaub gleichkommt.

4. Moderne Technik nutzen

Auch die moderne Technik kann helfen, Urlaubsfeeling aufkommen zu lassen. Wenn Sie beispielsweise ein VR-Headset besitzen, können Sie sich Ihre Lieblingsorte dieser Welt als VR-Video anschauen und sich mit der richtigen Musik an einen anderen Ort versetzen. Auch Videotelefonate mit Freunden im Ausland sind eine tolle Möglichkeit, ein wenig von fremden Ländern und Kulturen im eigenen Zuhause zu erleben.

Natürlich können Sie auch mit Dokumentationen, Ihren eigenen Urlaubsvideos oder YouTube-Clips aus fernen Ländern ein wenig Urlaubsflair in Ihr Wohnzimmer holen. Auch wenn es nicht das Gleiche ist, wie selbst vor Ort zu sein, so bieten moderne Fernseher und VR-Anwendungen doch viele Möglichkeiten, die uns früher nicht zur Verfügung standen.

5. Videos und Fotobuch zum letzten Urlaub fertigstellen

Häufig wurden die Fotos und Videos vom letzten Urlaub noch nicht einmal angeschaut, bevor der nächste Urlaub stattfindet. Wenn Sie den Urlaub zuhause verbringen, ist dies die ideale Gelegenheit, die Fotos und Videos vom letzten Urlaub zu bleibenden Erinnerungen zusammenzufassen. Auf diversen Portalen ist es ohne großen Aufwand möglich, sich ein eigenes Fotobuch mit allen Urlaubserinnerungen als gebundenes Buch zusammenzustellen. Die passende Software kann dafür einfach direkt vom Anbieter heruntergeladen werden. Es lohnt sich auch, die Kurzvideos mit einem Videobearbeitungs-Tool zu einem vollständigen Urlaubsvideo zusammenzuschneiden. So frischen Sie nicht nur das Erlebte wieder auf, sondern schaffen auch bleibende Erinnerungen, die Sie sich immer wieder anschauen können.