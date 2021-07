Angesichts der Entscheidung der US-Eiscremefirma Ben & Jerry's, ihre Produkte in israelischen Siedlungen im Westjordanland und in Ost-Jerusalem nicht mehr verkaufen zu wollen, bezeichnete der neu vereidigte Präsident Israels, Isaac Herzog, am Mittwoch den Boykott als "eine neue Art von Terrorismus"

Teilen

Tel Aviv – Angesichts der Entscheidung der US-Eiscremefirma Ben & Jerry’s, ihre Produkte in israelischen Siedlungen im Westjordanland und in Ost-Jerusalem nicht mehr verkaufen zu wollen, bezeichnete der neu vereidigte Präsident Israels, Isaac Herzog, am Mittwoch den Boykott als „eine neue Art von Terrorismus“.

Der Boykott Israels ist eine neue Art von Terrorismus, wirtschaftlicher Terrorismus“, sagte Herzog bei einer Zeremonie zum Gedenken an verstorbene Premierminister und Präsidenten Israels. „Der Terrorismus versucht, den Bürgern Israels und der israelischen Wirtschaft zu schaden. Wir müssen uns diesem Boykott und Terrorismus in jeder Form widersetzen“, so Herzog weiter.

Herzog fügte hinzu: „Die BDS-Kampagne strebt keinen Frieden an und versucht, die Existenz des Staates Israel zu untergraben.“

Die in Vermont ansässige Tochtergesellschaft des britischen Mischkonzerns Unilever hatte am Montag angekündigt, ihre Eiscreme nicht mehr in den „besetzten palästinensischen Gebieten“ zu verkaufen, was scharfe Verurteilungen von israelischen Regierungsvertretern nach sich zog, die vor einer scharfen Reaktion warnten.

Israels Innenministerin Ayelet Shaked rief am Mittwoch während eines Rundgangs durch die örtliche Ben & Jerry’s-Fabrik zu einem Boykott von Ben & Jerry’s in den USA auf, „bis das Unternehmen seine verabscheuungswürdige Entscheidung rückgängig macht.“

Der Minister sagte, Israel werde alle Maßnahmen ergreifen, die in den Bereichen „Recht, Verbraucherschutz und Diplomatie“ zur Verfügung stünden.

Die Bewegung zum Boykott Israels, die als BDS (Boykott, Desinvestition und Sanktion) bezeichnet wird, ist nach dem Vorbild der Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika entstanden und versucht, die israelische Politik durch wirtschaftlichen Druck zu ändern.

Das Außenministerium der Palästinensischen Autonomiebehörde verurteilte die Äußerungen Herzogs und sagte in einer Erklärung , dass „die Besatzung selbst Terrorismus ist. Es ist die schlimmste Art von Terrorismus“.

„Der israelische Präsident sollte Ben & Jerry’s danken. Sie sind eine Alarmglocke. Entweder wacht Israel auf und arbeitet daran, die Besatzung zu beenden, oder es wird mit einem totalen Boykott konfrontiert“, fügte das Außenministerium hinzu.