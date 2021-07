Essen

Einbürgerungen: Sprachschule soll gegen Geldzahlungen Prüfungen manipuliert haben

Die Essener Staatsanwaltschaft hat vor dem Landgericht Essen Anklage gegen einen 65-jährigen Bonner erhoben, der in seiner Sprachschule in Siegburg in großem Maßstab gegen Geldzahlungen Sprachprüfungen manipuliert haben soll.