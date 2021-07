Bitcoin auch für neue Nutzer leicht verständlich

Teilen

Selbst als Anfänger müssen Sie beim Start mit Bitcoin kein technisches Genie sein, um die Details verstehen zu können. Das Prinzip ist vergleichbar mit einer E-Mail-Adresse – mit dem Unterschied, dass Bitcoin-Adressen nur einmalig verwendet werden sollten. Ihre erste Bitcoin-Adresse wird generiert, sobald Sie die App mit der Software auf einem Gerät (Computer oder Smartphone) für ein Wallet heruntergeladen und installiert haben. Im Anschluss weitere Adressen zu erstellen ist einfach. Möchten Sie an eine andere Person Geld senden, geben Sie Ihre Bitcoin-Adresse an sie weiter oder umgekehrt.

Mobil bezahlen mit Bitcoin

Sie benötigen keine PIN, Adresse oder Karte für ihr Mobilgerät und Sie bezahlen in zwei Schritten, ohne eine Unterschrift zu leisten. Diese ist nicht notwendig. Genauso leicht ist es, eine Bezahlung von Bitcoins von einer anderen Person entgegenzunehmen – durch den QR-Code in der Bitcoin-Wallet-App. Der Sender kann diesen Code einfach scannen oder Sender und Empfänger halten ihre Smartphones zusammen. Dies ermöglicht die NFC Technologie für beide Nutzer.

Kein Identitäten-Diebstahl bei Bitcoin

Als Bitcoin-Nutzer erhalten Sie keine Kreditkartennummer wie bei der Bank. Damit ist ein Entwenden mit der Absicht Ihr Konto zu leeren, unmöglich. Sie können in einigen Fällen – ohne Ihre Identität preiszugeben – eine Transaktion durchführen. Das ist möglich und kann mit einer Bargeldzahlung verglichen werden. Trotzdem sollten Sie sich immer an alle Anweisungen halten, die Ihre Privatsphäre schützen.

Gebühren bei Transaktionen mit Bitcoin

Wenn Sie Bitcoins als Empfänger erhalten, fallen keine Gebühren an. Beim Versenden haben Sie in der Wallet die Kontrolle über die Höhe der Gebühren. In der Regel geht es hier lediglich um eine Standard-Gebühr, die unabhängig von der Höhe des zu sendenden Betrages ist. Sie sind in der Lage, 1 Bitcoin genauso günstig wie 100 000 Bitcoins zu versenden. Das hängt davon ab, wie schnell die Transaktionsbestätigung bei ihnen eintreffen soll. Wählen Sie höhere Gebühren, sind die Chancen ebenfalls höher, eine schnelle Transaktionsbestätigung zu erhalten.

Handeln mit einer Bitcoin-Trading-App

Handeln mit einer Bitcoin-Trading-App

Auch ganz normale Nutzer sind mit einer automatisierten Software bei verschiedenen Dienstleistern in der Lage, große Gewinne mit Bitcoins oder auch anderen digitalen Währungen (Kryptowährungen) zu verdienen.

Das Bitcoin-Buchungssystem Blockchain

Die von den Bitcoin-Anlegern verwendete Blockchain wird gemeinsam genutzt. Es handelt sich dabei um ein öffentliches Buchungssystem, auf welchem das gesamte Bitcoin-Netzwerk basiert. Alle jemals bestätigten Transaktionen werden in der Blockchain gespeichert. Das ermöglicht den Bitcoin-Wallets (digitale Geldbörsen) das Berechnen des Kontostands. Eine Versendung von Bitcoins wird nur möglich, wenn diese auch dem Versender wirklich gehören. Das wird durch einen kryptografischen Schlüssel für den Nutzer und die chronologische Kette der Blockchain sichergestellt.

Hohe Sicherheit bei Bitcoins

Ein überaus hohes Maß an Sicherheit – wenn Sie selbst die richtigen Vorkehrungen wahrnehmen – bieten Bitcoins. Es ist unmöglich mit falschen Namen Geld zu versenden oder zu empfangen. Kryptografisch hoch gesicherte Wallets verhindern diese Art von Betrug.

Mit buchhalterischer Transparenz, umkehrbaren Geld-Transaktionen und digitalen Verträgen wird das Vertrauen in Bitcoins unterstützt. Profit oder Korruption auf Kosten Dritter sind dadurch ausgeschlossen.

