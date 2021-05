UN verurteilt Israel wegen Angriff auf Kinder

Teilen

New York – Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, und hochrangige UN-Beamte haben ihre tiefe Besorgnis über die Konfrontationen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften in Ost-Jerusalem zum Ausdruck gebracht, insbesondere über jene, die am Freitagabend begannen und bis in die Nacht zum Sonntag andauerten. Mehrere palästinensische Kinder sind unter den Verwundeten.

Am Sonntag forderte das UN-Kinderhilfswerk UNICEF die israelischen Behörden auf, keine Gewalt mehr gegen Kinder anzuwenden und alle inhaftierten Kinder freizulassen.

In einer gemeinsamen Erklärung wiesen Ted Chaiban, UNICEF-Regionaldirektor für den Nahen Osten und Nordafrika, und Lucia Elmi, UNICEF-Sonderbeauftragte im Staat Palästina, darauf hin, dass in den vergangenen zwei Tagen 29 palästinensische Kinder verletzt und weitere acht verhaftet worden seien.

„Unter den Verletzten war auch ein einjähriges Kleinkind. Einige Kinder wurden mit Verletzungen am Kopf und an der Wirbelsäule zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. .

Die Organisation habe Berichte erhalten, dass Krankenwagen daran gehindert wurden die Verletzten zu unterstützen und zu evakuieren, und dass eine Klinik vor Ort Berichten zufolge getroffen und durchsucht wurde.

Die Erklärung rief dazu auf, alle Kinder zu jeder Zeit vor Gewalt zu schützen und aus der Gefahrenzone herauszuhalten, das Recht der Familien auf Zugang zu allen Kultstätten zu wahren und den Verletzten ohne Einschränkungen zu helfen.

Der offizielle Sprecher von UN-Chef Guterres, Stéphane Dujarric, sagte in einer am Sonntagabend veröffentlichten Erklärung, dass die israelischen Behörden maximale Zurückhaltung üben und das Recht auf friedliche Versammlungsfreiheit respektieren müssen.

Das UN-Menschenrechtsbüro (OHCHR) forderte Israel am Freitag auf, alle Zwangsräumungen, auch im Ost-Jerusalemer Stadtteil Sheikh Jarrah, sofort einzustellen und bei der Anwendung von Gewalt größtmögliche Zurückhaltung zu üben, um die Sicherheit dort zu gewährleisten.

