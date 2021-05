Mario Kart 8 Deluxe: Immer noch eines der erfolgreichsten Spiele

Mario & Co. sind in Mario Kart 8 bereits seit dem Frühjahr 2014 auf der Wii U und seit dem Frühjahr 2017 in Mario Kart 8 in der Deluxe-Version auch auf der Switch unterwegs. Letztere Deluxe-Version ist auch fast vier Jahre nach seinem Release immer noch eines der erfolgreichsten Videospiele.

Inzwischen hat sich Mario Kart 8 Deluxe für die Nintendo Switch knapp 33,5 Millionen mal verkauft und zählt damit noch vor Animal Crossing: New Horizons zu den erfolgreichsten Spielen auf der Konsole. Doch was sind die Gründe dafür, dass sich das Spiel auch all die Jahre nach seiner Erstveröffentlichung immer verkauft wie geschnitten Brot?

Nintendos beliebtester Charakter: It’s-a-him! Mario!

Super Mario ist die wohl mit Abstand bekannteste Videospielfigur von Nintendo. Bereits in den frühen 80er-Jahren hatte Mario seinen ersten Auftritt im Arcade-Videospiel Donkey Kong. Schon 1983 erhielt der kleine Klempner dann mit dem Spiel „Mario Bros.“ seinen ersten eigenen namensgebenden Titel. Unzählige weitere Kultspiele folgten, unter anderem auch das erste Spiel der Mario-Kart-Reihe, welches 1992 in Japan und Anfang 1993 in Europa für das Super Nintendo Entertainment System erschien. Nach Super Mario World und einigen anderen Spielen ist Super Mario Kart das viert-erfolgreichste Spiel auf der beliebten SNES-Konsole.

In den folgenden Jahren erschienen einige weitere Titel für verschiedene Konsolen und Handhelds von Nintendo, bis eben Mario Kart 8 und später die Deluxe-Version erschien. Dank etlicher neuer Funktionen, verbesserten Grafiken und Animationen und vielen weiteren Verbesserungen ließ der Erfolg des neuesten Mario-Kart-Teils nicht lange auf sich warten. Auch auf der Wii U gilt der Titel als das mit Abstand erfolgreichste Spiel für Nintendo mit knapp 8,5 Millionen verkauften Exemplaren. Zum Vergleich: Das zweiterfolgreichste Spiel auf der Wii U ist Super Mario 3D World mit knapp 5,8 Millionen Verkäufen.

Viele Verbesserungen in der Deluxe-Version für die Switch

Generell ist die Switch für Nintendo eine extrem erfolgreiche Konsole. Ganz anders noch als die Wii U, die sich fast zu einem Ladenhüter entwickelte. Durch den Erfolg der Switch und den hohen Verkaufszahlen erfreuen sich naturgemäß natürlich auch die Spiele auf der Konsole großer Beliebtheit. Dass das erfolgreichste Spiel der Wii U daher auch auf der Switch große Erfolge haben würde, war daher nur die logische Konsequenz.

Statt jedoch Mario Kart 8 nur einfach für die Switch zu portieren und neu aufzulegen, hat sich Nintendo für eine erweiterte Deluxe-Version für die Switch entschieden. So enthält das Spiel einerseits alle Inhalte der klassischen Version für die Wii-U und damit auch alle Erweiterungen als auch neue Modi und Inhalte. Im Kern besitzt das Spiel folgende neue Funktionen und Verbesserungen:

Neuer Schlachtmodus: Eine wichtige Neuerung ist der neue Schlachtmodus. Während Mario Kart 8 für die Wii U noch viel Kritik für seinen „Battlemodus“ einstecken musste, hat sich Nintendo für die Deluxe-Version einiges einfallen lassen. So besitzt der neue Schlachtmodus insgesamt fünf verschiedene Modi. Dazu gesellen sich zusätzlich acht gänzlich neu gestaltete Karten, die speziell auf die neuen Modi zugeschnitten sind.

Eine wichtige Neuerung ist der neue Schlachtmodus. Während Mario Kart 8 für die Wii U noch viel Kritik für seinen „Battlemodus“ einstecken musste, hat sich Nintendo für die Deluxe-Version einiges einfallen lassen. So besitzt der neue Schlachtmodus insgesamt fünf verschiedene Modi. Dazu gesellen sich zusätzlich acht gänzlich neu gestaltete Karten, die speziell auf die neuen Modi zugeschnitten sind. Neue Spielcharaktere: Weiterhin enthält die Deluxe-Version von Mario Kart 8 im Vergleich zur Standardversion auch noch neue Charaktere. So tummeln sich neben den altbekannten Figuren zusätzlich Bowser Jr., König Buu-Huu, Knochentrocken, Inkling Mädchen und Inkling Junge und der Gold-Mario auf den Rennstrecken.

Weiterhin enthält die Deluxe-Version von Mario Kart 8 im Vergleich zur Standardversion auch noch neue Charaktere. So tummeln sich neben den altbekannten Figuren zusätzlich Bowser Jr., König Buu-Huu, Knochentrocken, Inkling Mädchen und Inkling Junge und der Gold-Mario auf den Rennstrecken. Neue Flitzer: Zu guter Letzt hat Nintendo zusätzlich den eigentlich ohnehin bereits großen Fuhrpark weiter ausgebaut.

Was das Gameplay angeht, so besitzt Mario Kart 8 Deluxe ebenfalls einige Neuerungen und Unterschiede zur klassischen Version. Hier fällt die Liste zwar etwas übersichtlicher aus. Immerhin hat Nintendo hier kein komplett neues Spiel auf die Beine gestellt. Dennoch wurden vor allem einige Kritikpunkte der Ursprungsversion angepackt. Dazu kommen einige Gameplay-Inhalte, welche auch die Rennen beeinflussen können. Dazu zählen:

Neue einsetzbare Gegenstände: Einsetzbare Items sind ein elementarer Bestandteil des Gameplays und taktisch sehr wichtig. In der Deluxe-Version können die Spieler mit dem Buu Huu und der Feder gleich zwei neue Items einsetzen. Buu Huu macht den Spieler unsichtbar und ihn zusätzlich noch etwas schneller. Währenddessen kann der Spieler mit der Feder deutlich höher springen als sonst, wodurch er sich im Rennen einige Vorteile verschaffen kann.

Einsetzbare Items sind ein elementarer Bestandteil des Gameplays und taktisch sehr wichtig. In der Deluxe-Version können die Spieler mit dem Buu Huu und der Feder gleich zwei neue Items einsetzen. Buu Huu macht den Spieler unsichtbar und ihn zusätzlich noch etwas schneller. Währenddessen kann der Spieler mit der Feder deutlich höher springen als sonst, wodurch er sich im Rennen einige Vorteile verschaffen kann. Zwei Items besitzen: Eine noch interessantere Neuerung ist außerdem, dass Spieler in der Deluxe-Version nun zwei Items gleichzeitig halten beziehungsweise besitzen können. Hierdurch sind für kreative Spieler auch interessante Kombinationen möglich.

Eine noch interessantere Neuerung ist außerdem, dass Spieler in der Deluxe-Version nun zwei Items gleichzeitig halten beziehungsweise besitzen können. Hierdurch sind für kreative Spieler auch interessante Kombinationen möglich. Weniger Grind: Grind bedeutet, dass Spieler etwaige Inhalte meist erst freispielen müssen. Dies hat Nintendo in der Deluxe-Version entschärft. So sind alle Charaktere und die Cups von Anfang an verfügbar. Darüber hinaus benötigen die Spieler nur noch 5.000 statt 10.000 Münzen, um neue Teile für ihre Karts beziehungsweise Fahrzeuge freizuschalten.

Grind bedeutet, dass Spieler etwaige Inhalte meist erst freispielen müssen. Dies hat Nintendo in der Deluxe-Version entschärft. So sind alle Charaktere und die Cups von Anfang an verfügbar. Darüber hinaus benötigen die Spieler nur noch 5.000 statt 10.000 Münzen, um neue Teile für ihre Karts beziehungsweise Fahrzeuge freizuschalten. Neuer Super Drift Boost: Dank des neuen Super Drift Boosts können gekonnte Spieler nach einem längeren Drift zusätzlich einen Turbo Boost aktivieren.

Neben diesen Neuerungen und Verbesserungen hat Nintendo auch noch einige weitere Dinge geändert. An einem lokalen Spiel gegen andere Spieler können zum Beispiel nun bis zu acht Mitspieler teilnehmen. Des Weiteren gibt es einige Komfortfunktionen für die Steuerung wie etwa die „Schlausteuerung“ und die „automatische Beschleunigung“.

Nachfolger? Für Nintendo besteht keine Eile

Angesichts des nach wie vor großen Erfolgs von Mario Kart 8 Deluxe besteht für Nintendo insgesamt keine Eile, was das Veröffentlichen eines Nachfolgers angeht. So war das Spiel 2020 in Deutschland nach Fifa 21 und Animal Crossing das meistverkaufte Spiel. Gerüchte über einen Nachfolger gibt es natürlich dennoch. So soll Nintendo bereits seit längerer Zeit an Mario Kart 9 arbeiten und laut einem Leak könnte der neue Teil bereits im dritten Quartal 2021 erscheinen. Wie bei allen Leaks sind solche Infos aber natürlich mit Vorsicht zu genießen! Bis dahin können Spieler Mario Kart aber auch auf iOS- und Android-Geräten spielen.

