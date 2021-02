Ist E-Learning effektiver als traditionelles Lernen vor Ort?

Teilen

Die Welt wird immer digitaler. Wir können im Internet unzählige Dinge tun, wie zum Beispiel Filme oder Serien anschauen, Musik hören oder online Automatenspiele spielen. Außerdem können wir heute online auch lernen und uns gemütlich von zuhause aus weiterbilden. Der Bereich des E-Learnings wird immer wichtiger, und immer mehr Menschen nutzen die Vorteile des Internets zur Fortbildung.

Es gibt Kurse zu einer riesigen Auswahl an Themen im Internet. Diese decken im Prinzip jeden Bereich ab, den man auch in einer Universität oder Abendschule lernen könnte. Zu den angebotenen Kursen von E-Learning zählen zum Beispiel Sprachen, Computerprogramme, Programmieren, Mathematik, Psychologie, Wirtschaft und vieles mehr.

Die Frage, die sich viele dabei stellen, ist folgende: Ist E-Learning effektiver als traditionelles Lernen? Oder bietet es vielleicht auch Nachteile, wenn man keinen persönlichen Kontakt zu seinem Lehrer hat? Wir haben die Vor- und Nachteile von E-Learning gegenüber traditionellen Lernmethoden verglichen.

Vorteile von E-Learning

Digitales Lernen bietet sowohl für die Lehrer wie auch die Studenten zahlreiche Vorteile. Zuerst einmal ist es natürlich viel einfacher, zuhause den Computer anzuwerfen, als extra den Weg in die Schule oder Universität anzutreten. Doch es gibt noch viele andere Gründe, die für E-Learning sprechen. Einige davon haben wir für Sie herausgesucht:

E-Learning ist in der Regel billiger als traditionelle Kurse. Dies liegt vor allem daran, dass die Kosten für die Bereitstellung der Inhalte wesentlich günstiger sind als es beim traditionellen Lernen der Fall ist. Diese Kostenersparnisse werden für gewöhnlich an die Studenten weitergegeben. Zusätzlich sparen sich die Studenten die Kosten für den Weg zur Schule.

E-Learning kann ein größeres Publikum erreichen als traditionelles Lernen. Während traditionelle Klassen meisten nicht mehr als 30 oder 40 Studenten fassen, können beim E-Learning im Prinzip unendlich viele Schüler an den Kursen teilnehmen. Zumindest trifft dies zu, wenn der Lehrer keinen direkten Kontakt zu den Schülern haben muss, sondern seine Vorlesung einfach per Videoaufnahme liefern kann.

Gleichzeitig können beim E-Learning Studenten aus vielen Ländern an der gleichen Vorlesung teilnehmen. Dies macht digitales Lernen vor allem effektiv für Menschen, die an ihren Standorten sonst keinen Zugang zu vergleichbaren Lernmöglichkeiten hätten. Die einzige Voraussetzung beim E-Learning ist, dass die Studenten die gleiche Sprache sprechen wie der Lehrer.

E-Learning ermöglicht es den Lehrern, mehr Stoff in kürzerer Zeit zu vermitteln. Dies liegt daran, dass digitale Kurse in der Regel schneller ablaufen.

Beim digitalen Lernen können Fortschritte der Studenten leichter gemessen werden. Auch Prüfungen können im Internet oft leichter durchgeführt werden und sind für die Studenten einfacher abzulegen.

Die Schüler haben im Internet die Möglichkeit, die Kurse immer wieder anzusehen. Somit können sie sich besser mit dem Stoff vertraut machen und müssen sich nicht sorgen, dass sie während der Vorlesung etwas wichtiges verpassen.

Nachteile von E-Learning

Natürlich bietet E-Learning nicht nur Vorteile. Es gibt auch einige Dinge, die beim digitalen Lernen eher nachteilig sind. Einige der wichtigsten davon stellen wir nun vor.

Beim E-Learning haben Studenten oft keinen Kontakt zum Lehrer. Dies hat zum Beispiel zur Folge, dass die Studenten keine Fragen stellen können, wenn sie etwas von der Vorlesung nicht verstehen.

Digitales Lernen bietet Möglichkeiten zum Betrug. Da es sehr schwierig ist, die Stunden beim Ablegen der Prüfungen zuhause zu kontrollieren, bestehen für diese zahlreiche Möglichkeiten, zu betrügen. Zum Beispiel könnten sie eine zweite Person im Raum haben, die ihnen beim Beantworten der Fragen hilft.

Probleme mit der Internetverbindung können die Kurse schlechter machen . So kann es zu Verbindungsabbrüchen oder Verzögerungen führen, wodurch einige Studenten wichtige Informationen verpassen könnten. Schüler mit schlechten Verbindungen könnten sogar komplett die Möglichkeit verlieren, an den Kursen teilzunehmen.

Höhere Disziplin der Schüler erforderlich. Im Allgemeinen setzt E-Learning ein höheres Maß an Eigenverantwortung der Schüler voraus. Diese müssen sich zum Beispiel selbst organisieren, wenn es um die Teilnahme an den Kursen und die Beschaffung der Lerninhalte geht.

Wie effektiv ist E-Learning wirklich ?

Nun, da wir einige der wichtigsten Vor- und Nachteile von E-Learning aufgeführt haben, wollen wir uns der eigentlichen Frage widmen: Ist E-Learning effektiver als traditionelles Lernen? Die Antwort kann pauschal nicht gegeben werden, denn sie hängt von vielen Faktoren ab.

Im Allgemeinen kann jedoch gesagt werden, dass E-Learning für zahlreiche Menschen bessere Möglichkeiten zum Lernen bietet als traditionelle Methoden. Wer zum Beispiel in einem Land lebt, wo die Lernmöglichkeiten eingeschränkt sind, kann durch E-Learning unter Umständen an hochwertigeren und umfassenderen Kursen teilnehmen.

Gleichzeitig ist E-Learning in den meisten Fällen billiger und die Teilnahme an den Kursen ist einfacher als beim traditionellen Lernen. Die Schüler haben die Möglichkeit, von zuhause aus an den Kursen teilzunehmen, was Zeit und Geld für den Weg zur Schule spart.

Durch die Möglichkeit, die Kurse immer wieder anzusehen, können sich Schüler zudem besser mit den Inhalten vertraut machen. Diese Tatsache macht E-Learning um einiges effektiver für Menschen, die beim Ansehen eines Kurses nicht mitschreiben wollen oder sich nicht alles merken können.

Fazit

Es besteht kein Zweifel daran, dass E-Learning für viele Menschen Vorteile gegenüber dem traditionellen Lernen bietet. Auch wenn nicht jeder Mensch von den digitalen Lernformen profitiert, können diese für viele Studenten sehr attraktiv sein. Am Ende muss jeder Mensch selbst entscheiden, ob es lieber in einer traditionellen Einrichtung oder im Internet lernen will.

So oder so wird das Angebot an digitalen Lernmöglichkeiten sicherlich immer weiter wachsen. Es ist sogar vorstellbar, dass der Großteil des Lernens irgendwann in digitaler Form stattfindet. Zum Beispiel könnten ganze Studiengänge von großen Universitäten ins Internet verlegt werden, um die Vorteile von E-Learning zu nutzen.