Islamfeindlicher Politiker Geert Wilders nennt Erdogan „Terrorist“

Den Haag – Der islamfeindliche niederländische Politiker Gert Wilders von der Partij voor de Vrijheid, hat den türkischen Präsidenten am Montag als Terroristen bezeichnet.

„Erdogan hat mich sogar in der Türkei angezeigt und will mich dort hinter Gitter bringen. Es ist Zeit für Rutte [niederl. Ministerpräsident Mark Rutte, Anm. Red], Mut zu zeigen und sich den Terroristen Erdogan vorzunehmen, seinen Einfluss in NL zu beenden, die Türkei aus der NATO auszuschließen und den türkischen Botschafter auszuweisen“, schrieb Wilders auf Twitter. In einem weiteren Tweet teilte der Rechtspopulist eine Karikatur, die auf der einen Seite Erdogan und auf der anderen einen IS-Terroristen zeigt und kommentierte mit „Terrorist“.

Erdogan-Sprecher Ibrahim Kalin bezeichnete Wilders daraufhin als „Schwachkopf“.

Bereits im Oktober hatte Erdogan gegen Wilders beleidigende Äußerungen Strafanzeige gestellt. Wilders habe Ausdrücke benutzt, die Erdogans „Ehre, Würde und Ansehen“ beleidigten und seine Persönlichkeit und dessen Ruf angriffen. Wilders hatte auch damals auf Twitter eine Karikatur geteilt, die Erdogan mit einer Kopfbedeckung in Form einer Bombe zeigt. Darüber hatte er „Terrorist“ geschrieben.

