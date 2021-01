Türkei und Griechenland kündigen Gespräche an

Es könnte ein Fortschritt im Konflikt um Erdgas im Mittelmeer sein: Die Türkei und Griechenland wollen Sondierungsgespräche aufnehmen. Ankara habe am Montag Athen zu Gesprächen in Istanbul eingeladen.

Ankara – Es könnte ein Fortschritt im Konflikt um Erdgas im Mittelmeer sein: Die Türkei und Griechenland wollen Sondierungsgespräche aufnehmen. Ankara habe am Montag Athen zu Gesprächen in Istanbul eingeladen.

Die 61. Runde der Sondierungsgespräche wird am 25. Januar in Istanbul stattfinden, teilte das türkische Außenministerium am Montag mit. Die 60. Gesprächsrunde, die letzte der 2002 begonnenen Sondierungsgespräche zwischen den beiden Ländern, fand im März 2016 in Athen statt, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu. Danach wurden die bilateralen Verhandlungen in Form von politischen Konsultationen fortgesetzt, kehrten aber nicht zu einem Sondierungsrahmen zurück.

Mitsotakis zeigt Bereitschaft

Auch der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis äußerte Athens Bereitschaft, an Gesprächen teilnehmen zu wollen.

Griechenland wird an neuen Sondierungsgesprächen mit der Türkei teilnehmen, sobald der Termin feststeht, sagte der griechische Premierminister am Montag. Auf einer Pressekonferenz in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon sagte Mitsotakis, Griechenland warte auf eine Einladung der Türkei.

„Das Verfahren ist einfach“, sagte er auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem portugiesischen Premierminister Antonio Costa.

„Nachdem die Absicht geäußert wurde, kommen die Beamten der Außenministerien der beiden Länder zusammen, um ein Datum festzulegen. Dies ist noch nicht geschehen, aber es ist positiv, dass die Türkei den Wunsch geäußert hat, den Prozess zu beginnen.“

Costa, dessen Land nun die rotierende EU-Ratspräsidentschaft innehat, drückte seinen Wunsch aus, während Portugals Amtszeit, die bis Ende Juni dauert, fruchtbare Beziehungen aufzubauen.

„Die Türkei ist ein NATO-Verbündeter und ein sehr wichtiger Nachbar der EU. Eine große türkische Gemeinschaft lebt auch in der EU. Wir werden versuchen, die Beziehungen so schnell wie möglich wieder zu normalisieren“, erklärte Costa.

