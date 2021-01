Jemen: Hunderttausende Kinder werden sterben

Teilen

Inside Jemen: Ein Krankenhaus an der Frontlinie der jemenitischen Hungerkrise

Aden (un) – In den Fluren des Al-Sadaqah-Krankenhauses weint ein Kind. Der zwei Monate alte Abdullah wird in einen blau gestrichenen Untersuchungsraum getragen, um gewogen und gemessen zu werden. Er ist geschrumpft und sein Bauch durch schwere akute Unterernährung angeschwollen. Sein Gesicht ist eine verschrumpelte Maske des Schmerzes. Die Ärzte legen ihn an eine hölzerne Messvorrichtung und wiegen ihn dann in den Armen seiner Mutter. Er ist nur 50 cm lang und wiegt 2,5 Kilo – die Hälfte eines gesunden Kindes seiner Größe.

Al-Sadaqah steht an der vordersten Front der jemenitischen Hungerkrise. Jahre des Krieges und eine grassierende Inflation haben den Kindern des Landes Hunger und Not gebracht. In das Krankenhaus, ein klobiges Gebäude aus sowjetischer Zeit in der südlichen Stadt Aden, bringen Mütter ihre unterernährten Söhne und Töchter in einem verzweifelten Versuch, sie zu retten.

Abdullah und seine Mutter, Ghada Hassan, stammen aus einem unterentwickelten Viertel mit Reihenhaussiedlungen am Rande von Aden. „Ich versuche zu stillen, aber es gibt nicht genug Milch“, sagt Ghada, die einen verhüllenden schwarzen Niqab trägt. Während sie spricht, fällt immer wieder der Strom aus – der Strom muss durch teure Generatoren bereitgestellt werden, da die örtlichen Behörden in der Regel nur vier Stunden Strom pro Tag liefern. Aden ist voller Trümmer des Konflikts: Vor fünf Jahren wurde die Stadt durch eine viermonatige Belagerung auseinandergerissen, und 2018 und 2019 litt sie unter einer neuen Runde erbitterter Kämpfe.

Manche Familien sind tagelang unterwegs, um Al-Sadaqah zu erreichen, und geben alles kostbare Geld aus, das sie für die Reise zum Krankenhaus haben, um ihre Kinder zu retten. Die Hungerkrise im Jemen ist inzwischen überwältigend. Während der Krieg weitergeht, drohen im nächsten Jahr rund 13 Millionen Menschen im Land zu verhungern. Ohne die Hilfe des Welternährungsprogramms hätten 20,1 Millionen Menschen im Jemen keinen verlässlichen Zugang zu ausreichend Nahrung.

Hassan schiebt ihr Unglück auf das „Böse Auge“ (einen Fluch). Aber ein wesentlicher Grund für ihren Zustand ist, dass sie, ihr Mann und ihre acht Kinder von einer kärglichen Kombination aus Reis, Brot und gelegentlichem Wurzelgemüse leben. Ghadas Mann ist Reinigungskraft, und sie leben von 30.000 jemenitischen Rial (35 US-Dollar) im Monat. Der Wechselkurs ist in den letzten Monaten im Süden dramatisch gestiegen, und mit ihm die Preise für Lebensmittel.

Die Jemeniten lebten schon vor Beginn des aktuellen Krieges im ärmsten Land des Nahen Ostens, und jeder Arzt, der sich mit dem Thema beschäftigt, wird Ihnen sagen, dass Unterernährung im Land bereits weit verbreitet war. Der Unterschied ist, dass der Konflikt nun die Arbeitsplätze und Lebensgrundlagen der Menschen vernichtet hat und die Unterernährung grassiert, weil sie es sich nicht leisten können, ihre Kinder zu ernähren.

Die Auswirkungen dieser Abwärtsspirale sind in Al-Sadaqah deutlich zu sehen. Am 20. November befinden sich 17 Kinder auf der Station und weitere warten auf ihre Aufnahme. „Jedes Mal, wenn wir ein Kind entlassen, warten fünf weitere darauf, sein Bett zu übernehmen“, sagt Dr. Maha Sulaimani, Kinderärztin und Leiterin des Zentrums für therapeutische Ernährung des Krankenhauses. Unterernährung ist lebensbedrohlich – laut UNICEF ist fast die Hälfte aller Todesfälle bei Kindern weltweit auf Unterernährung zurückzuführen – und ein Mangel an richtiger Versorgung kann zu Verkümmerung und kognitiven Einschränkungen führen.

Kliniken in weiter entfernten Gebieten des Jemen sind überfordert, und das zu einer Zeit, in der die finanziellen Mittel aufgrund von COVID-19 drastisch zurückgegangen sind. Darüber hinaus hat das Coronavirus die Krankenhauseinweisungen noch komplizierter gemacht und das ohnehin schon zerrüttete System zusätzlich belastet. Einige Kliniken haben im letzten Jahr einen 60-prozentigen Anstieg der Fälle von Unterernährung gemeldet. Ein Arzt, der Al-Sadaqah aus Abyan, einem Konfliktgebiet nordöstlich von Aden, besucht, sagt, dass vor fünf Jahren höchstens fünf Kinder mit Unterernährung pro Monat in seine Klinik eingeliefert wurden. Doch jetzt kommen jeden Monat etwa 40 neue Fälle hinzu. „Es gibt viele vertriebene Familien, es gibt kein Geld, es gibt keine Lebensmittel“, sagt er.

Dr. Maha inspiziert Abdullah, nachdem er gemessen wurde; sie schüttelt den Kopf. Es ist abnormal, ein so unterernährtes Kind so jung zu sehen, selbst auf dieser Station, und die Situation schmerzt sie sichtlich. „Das Kind ist ein sehr kleines Baby, okay. Aber die Rippen sind sichtbar“, sagt sie. „Der Bauch ist vorgewölbt, und die Beine und Arme sind frei. Man kann sogar das Schulterblatt hinter seiner Schulter sehen.“ Sie sagt, dass der Durchfall und das Fieber, die Ghada dazu veranlassten, Abdullah ins Krankenhaus zu bringen, Symptome einer potenziell gefährlichen Unterernährung waren.

Ghada und Abdullah kehren in ihr Zimmer zurück und hocken auf dem Bett. Ghada sagt, dass ihre anderen Kinder gesund sind, selbst mit dem wenigen, was sie zu Hause zu essen haben. Aber sie hat zwei andere Kinder während der Schwangerschaft verloren.

Irgendwann fängt sie an, über ihre Hoffnungen für die Zukunft ihres Sohnes zu sprechen, und Dr. Maha kommen die Tränen. „Ihr Traum ist so einfach: Sie will nur, dass er lebt“, sagt Dr. Maha. „Das ist ihr Traum.“ Sie hält einen Moment inne und seufzt dann. „Es tut mir leid. Alles, was wir hier tun, ist zu versuchen, ihnen zu helfen, damit sie in einem guten Zustand entlassen werden können“, fährt sie fort. „Aber ihr Leben ist so erbärmlich.“

Beim Gang durch die Station fällt Dr. Maha der wütende Gesichtsausdruck der jungen Patienten auf. Wenn die Kinder ankommen, tragen sie Blicke der tiefen Verzweiflung, sagt sie. „Das Lächeln des Kindes zu sehen, ist das erste Zeichen, das wir während der Genesung sehen, wenn der Patient wieder gesund wird.“

Dr. Maha hat ein ernstes Gesicht und trägt ein ordentliches gelbes Kopftuch, aber sie liebt den gelegentlichen Scherz, um die Stimmung aufzuhellen. Sie ist eine von vier Ärzten in Al-Sadaqah, die sich auf pädiatrische Ernährung spezialisiert haben. Sie arbeitet dort seit 1992, aber seit 2015 ist sie Zeugin des Zusammenbruchs des ohnehin fragilen jemenitischen Gesundheitssystems und der Verwüstung der Familien des Landes.

Ein paar Tage später wurde ein weiteres Kind auf der Station aufgenommen. Der vierjährige Abdo stammt aus einem Dorf in der Nähe von Hudaydah, nahe an einer der vielen Frontlinien im Jemen. Sein rechtes Auge ist wulstig und trüb, seine Brust ist schmerzhaft dünn. Er bewegt seine nackten Arme fast in Zeitlupe auf dem blauen Bett. Deshalb beginnt Faiza Maqtary, eine Krankenschwester, die seit 32 Jahren auf der Station arbeitet, ihn mit einem vitamin- und nährstoffreichen Brei durch die Nase zu füttern.

Ein Vitamin-A-Mangel – verursacht durch eine schlechte Ernährung – hat Abdo auf dem rechten Auge erblinden lassen. Faiza sagt, dass die Ärzte sich beeilen müssen, um Abdo mit Vitamintropfen und Nahrung zu versorgen, um die Sehkraft in seinem anderen Auge zu retten. Er könnte blind aufwachsen, obwohl es ein einfaches Mittel gegen seinen Zustand gibt. Er ist so hungrig, dass er die Haut von seinen Fingern kaut.

Die bewaffnete Gruppe, die das Gebiet kontrolliert, in dem Abdo lebt, kontrolliert auch den einzigen Ein- und Ausgang zu seinem Dorf. Sein Vater und sein Onkel haben die wenige Arbeit, die sie vor dem Krieg als Handwerker hatten, verloren. „Während des Krieges hat sich alles zum Schlechten verändert. Wir wurden vertrieben“, sagt Yahya, Abdos Onkel, ein Mittvierziger mit einem dünnen Schnurrbart. Die Stadt wurde stark beschossen und bombardiert. „Wir leben in einer Hütte und haben nicht einmal sauberes Wasser zum Trinken.“

Abdos Familie lebt von Almosen. Er ist eines von sechs Geschwistern. „Vor dem Krieg konnten wir normales Essen essen, wie andere Menschen auch“, sagt Yahya, der acht Kinder hat. „Wir aßen Fisch, Fleisch, Milch, Gemüse, Obst – viele Dinge.“ Doch jetzt lebt die Familie von einer einzigen Mahlzeit am Tag: Brot, Tee und gelegentlich ein Glas Milch. „Vor dem Krieg waren die Preise günstig, aber nachdem der Krieg begann, wurden die Dinge zu teuer.“

Yahya erklärt, dass Abdo vor 20 Tagen mit Durchfall begann. „Wir waren in vielen Privatkliniken in unserer Gegend“, erklärt er, aber niemand wusste, was zu tun war. Vor sechs Tagen begann Abdo Probleme mit seinen Augen zu haben, aber auch hier konnten ihm die Ärzte in ihrem Dorf nicht helfen.

Die Krankenstationen von Al-Sadaqah mögen wie Orte endloser Qualen erscheinen, aber tatsächlich erholen sich viele der Kinder durch die Pflege von Dr. Maha und den anderen Mitarbeitern des Therapeutic Feeding Centre schnell. Die Kinder werden gefüttert, und ihre Betreuer – Mütter, Großmütter, Krankenschwestern – werden in Sachen Kinderernährung beraten.

Aber es gibt auch Kinder, deren Zustand nach der Entlassung aus dem Krankenhaus wieder gefährlich wird. Der neun Monate alte Mohammed aus einem Vorort von Aden wird bereits zum zweiten Mal innerhalb von zwei Monaten wegen schwerer akuter Unterernährung behandelt. „Ich weiß nicht, was falsch läuft“, sagt seine Mutter Fawzia. „Ich füttere ihn jeden Tag mit Plumpy’Nut [einer therapeutischen Nahrung auf Erdnussbasis] und Milch.“

Die Arbeit, die in Al-Sadaqah geleistet wird, kann sich manchmal so anfühlen, als würde sie angesichts überwältigender Chancen stattfinden, vor allem, da der Jemen immer weiter in die Ernährungsunsicherheit abrutscht und immer mehr Menschen regelrecht vom Hungertod bedroht sind.

Dr. Maha sagt, dass sie oft das Gefühl hat, dass alles gegen sie spricht, aber sie kehrt trotz allem jeden Tag in das Krankenhaus zurück. „Ich komme nach Hause und denke, das ist zu viel für mich“, sagt sie. „Aber ich muss es richtig machen, um meinen Job zu machen. Das ist meine Art zu arbeiten; ich muss es bis zum Ende durchziehen.“

„Die Zeit läuft uns davon“

Am 11. November 2020 warnte Mark Lowcock, Chef der UN-Hilfsorganisation, den Sicherheitsrat:

„Die dringlichste Aufgabe im Jemen ist es heute, eine weit verbreitete Hungersnot zu verhindern. Die Jemeniten ‚hungern‘ nicht. Sie sind am Verhungern. (…) Die Unterernährung war noch nie so schlimm. In einigen Teilen des Landes ist inzwischen jedes vierte Kind akut unterernährt.“

„Wir alle – Konfliktparteien, Mitglieder des Sicherheitsrates, Geber, humanitäre Organisationen und andere – sollten alles tun, um das zu stoppen. Die Zeit läuft uns davon.“

Letztendlich wird die Lösung der Krise im Jemen eine politische Lösung erfordern. Sie wird auch verlässliche Unterstützung für die angeschlagene jemenitische Wirtschaft erfordern. In der Zwischenzeit brauchen Millionen von Menschen humanitäre Hilfe, um zu überleben. Doch der Plan der Vereinten Nationen für humanitäre Hilfe ist mit Stand vom 2. Dezember 2020 nur zu 48 Prozent finanziert. Eine massive und dringende Finanzierung ist die unmittelbarste Möglichkeit, eine Katastrophe abzuwenden.

UN Humanitarian.

