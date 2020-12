So spielen Sie mit Vernunft im Online Casino

Verschiedene Formen des Glücksspiels gibt es bereits seit Hunderten von Jahren und weit bevor das erste Rouletterad in Las Vegas in Bewegung gesetzt wurde, haben Glückspilze sich bereits über Gewinne freuen dürfen.

Nach wie vor vertreiben sich viele Menschen die Zeit mit dem Spielen eines oder mehrerer dieser Games. Dies hat gleich zahlreiche Gründe, die Aussicht auf einen Gewinn ist jedoch nur einer dieser Gründe und ist vermutlich nicht einmal der meistgenannte. In erster Linie geht es den Glücksrittern darum, sich auf eine spannende Art und Weise die Zeit zu vertreiben, und Casinospiele sind hierfür einfach ideal. Nirgendwo sonst erhält man als Spieler die Gelegenheit, mit so vielen verschiedenen Games Nervenkitzel der ganz besonderen Art zu erleben. Dazu gibt es sogar von so manchem Casino einen Echtgeld Bonus ohne Einzahlung, und wie dieses Angebot aussieht, können Sie beispielsweise hier sehen.

Es gibt allerdings auch so manche mahnende Stimme, die vor zu viel Spieleifer warnt, und auch so manche Regierung betont, dass sie mit ihren strengen Regulierungsmaßnahmen lediglich ihre Bevölkerung schützen möchte. Unbestritten ist natürlich, dass das unbegrenzte Glücksspiel tatsächlich negative Folgen haben kann, das ist wissenschaftlich erwiesen. Was für alles andere im Leben gilt, gilt also auch für das Casinospielen – auf die Dosis kommt es an. Wir möchten Ihnen in diesem Ratgeber einige der wichtigsten und am häufigsten von Spielern gestellten Fragen rund um das Thema Gefahren und Gewinne beantworten, sodass Sie bestens informiert das tun können, worauf es beim Glücksspiel letztendlich ankommt – unterhalten werden und Spaß haben!

Wo kann ich Casinospiele spielen?

Auf den ersten Blick mag es vielleicht den Anschein erwecken, dass diese Frage ziemlich leicht zu beantworten ist. Die meisten unserer Leser werden deshalb vermutlich sofort reflexartig rufen, in einem Casino natürlich! Tja, und obwohl diese Antwort natürlich vollkommen richtig ist, ist das Thema doch etwas komplexer.

Sie müssen sich nämlich keineswegs in einen edlen Zwirn oder ein Abendkleid zwängen und zu einem Casino fahren, um ein Casinospiel spielen zu können. Sie können beispielsweise eines der beliebtesten Casinospiele überhaupt beim nächsten Feierabendbier in Ihrer Stammkneipe spielen. Die meisten Kneipen haben nämlich einen Spielautomaten irgendwo in der Ecke stehen. Daneben können Sie so manch ein Spiel auch in einem Casino antreffen und es ist darüber hinaus möglich, Automatenspiele und Tischspiele in Ihren eigenen vier Wänden zu spielen. Wie das gehen soll? Mit Ihrem PC, Smartphone oder Tablet in einem Online Casino.

Kann man bei Casinospielen Geld gewinnen?

Diese Frage können wir tatsächlich ganz einfach beantworten: Ja, Sie können Geld gewinnen, wenn Sie ein Casinospiel spielen. Aber nicht jeder Gewinn landet auch auf Ihrem Konto oder in Ihrer Brieftasche oder zumindest nicht sofort. Bleiben wir kurz beim Beispiel Online Casino. Viele dieser Casinos im Internet gewähren Ihren Spielern Bonusangebote wie Freispiele oder sogar einen festen Geldbetrag, den Sie für eine Einzahlung oder für die erfolgreiche Anmeldung erhalten.

Wenn Sie nun ein Game mit diesen Bonusgeldern spielen, dann können Sie sich die Gewinne in der Regel nicht sofort auszahlen lassen, sondern müssen diese mehrmals im Casino wieder einsetzen. In einem Online Casino haben Sie darüber hinaus auch die Möglichkeit, einige Spiele auszuprobieren, ohne dass Sie Geld einsetzen müssen. Sie spielen also buchstäblich mit Spielgeld und Gewinne, die mit Spielgeldern generiert werden, bleiben dann natürlich auch virtuell. Sie können also in einer Spielbank oder in einem Online Casino nur dann echtes auszahlbares Geld gewinnen, wenn Sie auch echtes Geld einsetzen.

Welche Risiken hat das Spielen im Casino?

In dieser Hinsicht sind Casinospiele nichts anderes, wie die meisten Dinge im Leben auch, jede Medaille hat immer zwei Seiten. Ein Beispiel: Treffen Sie bei einem Fußballspiel mit Ihrem Verein auf eine stärkere Mannschaft, dann haben Sie schlechte Chancen, den Platz als Sieger zu verlassen. Nichtsdestotrotz kann Ihre Mannschaft für 90 Minuten über sich hinauswachsen und das Spiel gewinnen. Genauso ist es auch bei den Casinospielen.

Sie haben bei jeder Drehung am Spielautomaten, bei jeder Ziehung einer Karte und bei jeder Rouletterunde die Chance zu gewinnen oder zu verlieren. Das erste Risiko beim Spielen dieser Games besteht also darin, dass Sie ihren Einsatz verlieren und das gilt für alle Games mit Echtgeldeinsätzen, vom Lotto am Samstag bis zum Platzieren einer Sportwette und natürlich auch beim Poker, Roulette und wenn Sie an einem Spielautomaten oder Blackjack spielen. Außerdem sollten Sie stets darauf achten, Ihre selbstgesteckten Limits einzuhalten. Dies können zeitliche Limitierungen oder feste Geldbeträge sein, das Spielen soll Spaß machen und Ihrer Unterhaltung dienen und niemals Ausmaße annehmen, die in eine Spielsucht münden können.

Mit welchen Spielen habe ich die größten Gewinnchancen?

Es ist tatsächlich so, dass einige Spiele eine größere Gewinnchance aufweisen als andere. Sie sollten jedoch nicht vergessen, dass es sich bei all den Angaben immer lediglich um statistische Werte handelt. Jede Runde kann anders oder sogar genauso ausgehen wie die vorherige. Das Ergebnis ist also unvorhersehbar, zumindest in gewisser Weise und genau das macht auch den Reiz der Spiele aus. Sie können das Risiko bei einigen Spielen jedoch mit der Art, wie Sie Ihre Einsätze platzieren, erhöhen oder verringern.

Setzen Sie etwa bei einer Runde beim Roulette lediglich auf den Spielausgang rot oder schwarz, dann haben Sie eine 50/50 Chance zu gewinnen oder zu verlieren. Setzen Sie beispielsweise auf Rot und darauf, dass die Kugel auf einer geraden Zahl landet, ändern sich auch die Möglichkeiten, wie oder ob Sie gewinnen. Eine Wette kann gewinnen und eine verlieren, es können aber auch beide gewinnen oder gar keine von beiden. Beim Blackjack gilt ähnliches, Ihre Entscheidung eine weitere Karte zu nehmen oder darauf zu verzichten, kann Ihre Gewinnchancen erhöhen oder zur Nichte machen. Einzig bei den Spielautomaten geben die von den Herstellern vorgegebenen Auszahlungsquoten einen kleinen Hinweis darauf, wie Ihre Gewinnchancen stehen.

Kann ich mit dem Spielen im Casino meinen Lebensunterhalt verdienen?

Nun ja, einige wenige Menschen können dies tatsächlich, professionelle Pokerspieler zum Beispiel. Grundsätzlich sollten Sie jedoch niemals mit dem festen Ziel spielen, ein Monatsgehalt gewinnen zu wollen. Das Spielen ist ein netter Zeitvertreib, der mit etwas Glück auch Ihre Kasse auffüllen kann, Geld für Ihren Lebensunterhalt sollten Sie jedoch auch weiterhin mit Ihrer Arbeit verdienen.