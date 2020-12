Kosovo: „Bereit für einen NATO-Beitritt“

Tirana – In einer Ansprache an die Soldaten der Kosovo-Armee (KSF) erklärte am Mittwoch die amtierende Präsidentin des Kosovo, Vjosa Osmani, gemeinsam mit dem US-Botschafter Philipp S. Kosnett, dass es für die Armee an der Zeit sei, Teil der NATO zu werden.

Die neue Armee befinde sich zwar noch in er Aufbauphase, 2020 sei für die Streitkräfte jedoch erfolgreich gewesen.

„Während der Pandemie hat die KSF die Institutionen wie gewünscht unterstützt und hat gezeigt, dass sie ihre Hilfe leisten kann“, betonte die kosovarische Staatschefin.

„Das Kosovo verfügt heute über professionelle Kräfte, die dem Auftrag entsprechen. Die Zeit ist gekommen, dass unser Militär seinen Beitrag zu den ausländischen Friedenstruppen leistet“, sagte Osmani.

Honored to visit the troops at Bondsteel with @VjosaOsmaniMP as they spend their holidays away from families and loved ones, helping to keep Kosovo secure. Merry Christmas and best wishes to all for a safe and peaceful 2021. pic.twitter.com/AThJrF6npL

— Ambassador Philip S. Kosnett (@USAmbKosovo) December 24, 2020